Margem Esquerda apresenta novos nomes da música alternativa no feriado

Os Tibagis, Meio Feel, Triniz e Droogies são as atrações musicais deste que será o grande evento de música alternativa do feriado (21) em Londrina

O próximo feriado de Tiradentes (21/4) em Londrina promete uma noite instigante para quem gosta de música alternativa. A festa Margem Esquerda vai reunir, a partir das 19 horas, novos artistas londrinenses no Cativeiro Bar (Av.Castelo Branco, 1.537). O encontro de diversas vertentes da música eletrônica, experimentalismo e psicodelia com o stoner e o punk acontecerá por meio das apresentações de Os Tibagis, Meio Feel, Triniz e Droogies. Os ingressos antecipados estão à venda neste link por R$15. Na hora, os ingressos serão vendidos a R$20. A apresentação do comprovante de vacinação e documento original com foto será solicitada na entrada do evento.





A Margem Esquerda conta com a estreia do duo Os Tibagis e seu som regado a guitarras recheadas de fuzz e bateras levadas por viradas cabulosas. Formada em 2022 por Gabriel Lemes (guitarra e vocal) e João Bolognini (bateria), a banda tem influências diversas, mas a sonoridade tem foco forte no stoner rock, com muitos riffs e arranjos pesados e cadenciados. O duo trabalha desde o início deste ano em composições próprias que, em breve, estarão disponíveis nas principais plataformas de streaming online.





Meio Feel, começou em 2020, e se tornou um nome de destaque na cena nacional do grime/rap. O grime surgiu na periferia de Londres no início dos anos 2000 a partir da mescla agressiva das batidas do hip hop com a música eletrônica e ritmos como o dubstep, jungle e ragga.

Em 2018, o duo Triniz iniciou as atividades e a incursão pelo Hyperpop, movimento musical e micro gênero definido de forma vaga e caracterizado por uma abordagem maximalista ou exagerada da música popular. Artistas marcados com este rótulo normalmente integram sensibilidades pop e vanguardista, valendo-se de tropos da música eletrônica, hip hop e dance music. O movimento é frequentemente vinculado às comunidades online LGBTQ+.





Há 20 anos, o trio punk Droogies leva o nome de Londrina aos palcos punks do Brasil. A banda tem 4 álbuns lançados, participações em coletâneas internacionais e shows realizados nos principais festivais do circuito independente fora do eixo. Atualmente, o power trio trabalha na pré-produção do que deverá se tornar o quinto álbum e nas datas da turnê comemorativa de duas décadas de história.





SERVIÇO

Margem Esquerda com Os Tibagis, Meio Feel, Triniz e Droogies



21 de abril (quinta-feira - feriado)



19 horas



Cativeiro Bar (Av.Castelo Branco, 1.537) R$15 antecipados (neste link)



R$20 na entrada



A apresentação do comprovante de vacinação e documento original com foto será solicitada na entrada do evento.