Molejo faz primeiro show após morte de Anderson Leonardo

"Estamos aqui na van para iniciarmos o projeto que temos no Bar da Lapa toda quinta. Queremos saber se vocês querem um ao vivo para compartilhar com a gente esse momento diferente, momento único, reinício, e o primeiro projeto sem o nosso cantor", disse.

Não está junto com a gente de corpo presente, mas vai continuar de coração. E vocês vão ajudar o Molejo a manter o legado. Andrezinho Silva

Os registros do show foram feitos no Instagram da banda.

O músico morreu na última sexta-feira (26), aos 51 anos, em decorrência de um câncer. Ele estava internado no Hospital Unimed, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Anderson Leonardo havia descoberto um câncer inguinal em outubro de 2022 e após três meses anunciou que estava curado. Entretanto, em maio de 2023, ele recebeu novo diagnóstico da doença, desta vez nos testículos, e estava em fase de tratamento.



O músico foi internado em setembro para tratar uma embolia pulmonar. Ele chegou a ir para o CTI, mas teve alta após 11 dias.



Anderson foi ao hospital com "fortes dores" no fim de fevereiro. Ele se sentiu mal após um show. O artista passou por um tratamento alternativo e fez um bloqueio de plexo nervoso gástrico para tratar as dores crônicas.



O artista estava na UTI desde o dia 22 de abril devido ao câncer. Em estado gravíssimo, ele precisou receber doações de sangue.