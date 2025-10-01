Muñoz e Círculo unem forças para uma noite de rock autoral em Londrina

No dia 3 de outubro de 2025, Londrina será palco de um encontro inédito entre duas potências do rock independente nacional: Muñoz e Círculo. O show acontece no Kofi Café e Chocolate, um dos espaços mais icônicos da cena alternativa da cidade.





O evento celebra a música autoral, proporcionando ao público uma experiência sonora intensa e imersiva, que vai do stoner-psicodélico ao jazz-rock progressivo, reunindo diferentes vertentes do rock em uma só noite.

Mais do que um show, a proposta é criar uma atmosfera de celebração da arte independente. Muñoz e Círculo são projetos que representam a força criativa da música autoral e o encontro no Kofi é valioso para a cena londrinense.





A banda Muñoz apresentará ao público as faixas de seu recém-lançado álbum “Twins”, um trabalho visceral que resgata a essência do duo formado em 2012, marcado pelo Heavy Psych, Stoner, Blues e Garage.

Já a Círculo levará ao palco composições do guitarrista Daniel Loureiro, arranjadas para sexteto e repletas de improvisos coletivos, explorando sonoridades experimentais que transitam pelo jazz-rock progressivo. O grupo, que vem se destacando na cena local desde 2024, acaba de se apresentar no festival DOBRA, ao lado de nomes de peso da música brasileira.





O show é uma realização conjunta de Doshi Izakaya e Kofi Café e Chocolate, com apoio de Orná Fermentados, Cachaça Araz, Merenda Rangos, Sorvetes e afins e Estúdio Áudio 13.

SERVIÇO

📍 Muñoz + Círculo em Londrina

📅 Data: Sexta-feira, 3 de outubro de 2025

📌 Local: Kofi Café e Chocolate – Londrina, PR

⏰ Abertura da Casa: 19h | Início dos Shows: 21h

🎟️ Ingressos antecipados no Sympla



