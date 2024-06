Ne-Yo anuncia show solo em setembro em São Paulo; veja como comprar ingressos

Ne-Yo, anunciado como headliner do palco Mundo no Rock In Rio -festival que acontece na capital fluminense no segundo semestre-, irá se apresentar em São Paulo. O cantor sobe ao palco do Espaço Unimed na quinta-feira, 19 de setembro, com hits de R&B e pop.



A venda de ingressos começa na próxima quarta-feira (5), a partir das 12h nos sites da Livepass e Eventim. As entradas do tipo inteira variam entre R$ 360, na pista comum, e R$ 930, nos camarotes. Já quem deseja assistir ao show na pista premium, deverá desembolsar R$ 720.

O artista, vencedor de três estatuetas no Grammy Awards, encerra a primeira temporada deste ano com a turnê "Champagne & Roses", na Europa. Em agosto, inicia sua residência em Las Vegas, nos Estados Unidos, e desembarca no Brasil no mês seguinte. A última passagem de Ne-Yo no país foi em setembro de 2022, durante o The Town.





NE-YO

Quando Quinta-feira, 19 de setembro

Onde Espaço Unimed - R. Tagipuru, 795, Barra Funda, região oeste

Preço A partir de R$ 360 (inteira)

Link: https://eventim.com.br/ e https://www.livepass.com.br/