Oasis anuncia shows em São Paulo em novembro de 2025; veja como comprar ingressos

O grupo britânico Oasis anunciou shows no Brasil como parte da turnê de retorno "Oasis Live '25", que ocorre 15 anos depois da separação da banda. As apresentações acontecem no estádio Morumbis, na região oeste da capital paulista, nos dias 22 e 23 de novembro de 2025. A venda de ingressos começa na próxima quarta (13) na Ticketmaster.





Nesta segunda (4), o perfil oficial da banda publicou uma foto da estação de metrô da Sé, no centro de São Paulo, onde painéis exibiam pedidos de fãs para que a banda, composta pelos irmãos Liam e Noel Gallagher, viesse ao país.





Na modalidade inteira, os ingressos variam entre R$ 590, na arquibancada, e R$ 1.250, na cadeira superior. Para assistir à performance nas pistas A e B, é preciso desembolsar R$ 800. Já o bilhete para a cadeira inferior custa R$ 1.000. Também é possível adquirir o fan ticket por R$ 490, que garante o acesso do espectador ao show, mas a revelação do setor só acontece no dia da apresentação. Clientes podem comprar até quatro ingressos por CPF, incluindo duas meias-entradas.





