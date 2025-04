Palco de Lady Gaga na praia de Copacabana será bem maior que o de Madonna

Começa a tomar forma, pelo menos na teoria, o tão esperado show de Lady Gaga na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro -o primeiro dela no Brasil em 13 anos. A cantora, que recentemente lançou o álbum "Mayhem", vai se apresentar em um palco de 1,2 mil metros quadrados, com megapainel de LED ao fundo.





Para efeitos de comparação, o show de Madonna, em maio de 2024, no mesmo ponto da praia, foi feito em um espaço de 812 metros quadrados -o que já deixou muita gente impressionada por ser o dobro do tamanho do restante de sua turnê.





O show de Gaga faz parte do "Todo Mundo no Rio", projeto do prefeito Eduardo Paes em parceria com patrocinadores para trazer artistas internacionais à cidade. O mês de maio foi o escolhido para receber os eventos, gratuitos, na praia de Copacabana.





A ideia de Paes é manter o turismo da cidade aquecido após o fim do verão, e ele já disse que pretende ter como próximas atrações Beyoncé, Adele e U2.