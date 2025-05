Programação do FILO encerra no fim de semana com três espetáculos em Londrina

Após 10 dias de muita diversão e emoções, a programação do FILO – Etapa Fevereiro será concluída neste fim de semana com atrações para crianças e adultos. Confira os espetáculos de sábado (15) e domingo (16):





Pegapegapetecabolabalão





A Banda Beca Brinca traz em seu show Pegapegapetecabolabalão momentos inesquecíveis que defendem a criança e o brincar. Com um repertório recheado de brincadeiras tradicionais, músicas e cantigas populares, oferece para o público momentos únicos de diversão, lembranças e muita brincadeira para a criançada. A apresentação acontece no Calçadão, em frente ao Cine Teatro Ouro Verde (Rua Maranhão, 85), no sábado (15), às 11h. Classificação indicativa: Livre.

Pipo e o Natal Pé-Vermelho





Em sua aposentadoria, o palhaço Pipo relembra os tempos áureos do Gran Circo Balandronada, que sempre se instalava em Londrina em época de Natal. Pipo compartilha suas memórias com o neto Alex, revelando momentos marcantes da história da cidade. Criado em clima de celebração pelos 90 anos de Londrina, em dezembro de 2024, o espetáculo “Pipo e o Natal pé vermelho” transporta o público por diferentes épocas da cidade. Com uma narrativa cativante e toques de humor, a montagem da Cia. FUNCART de Teatro (Londrina/PR) resgata memórias afetivas e celebra a trajetória de Londrina. O espetáculo será apresentado na Divisão de Artes Cênicas da Casa de Cultura da UEL (Av. Celso Garcia Cid, 205), no sábado (15) e domingo (16), às 19h. Classificação indicativa: Livre. Ingressos pela plataforma Sympla: sympla.com.br/produtor/usinacultural.

Brás Cubas





Inspirada na obra de Machado de Assis, a versão cênica da Armazém Companhia de Teatro (RJ) conta com dramaturgia de Maurício Arruda Mendonça e direção de Paulo de Moraes. Diferente de uma adaptação clássica, a montagem insere o próprio Machado de Assis como personagem, interagindo com a narrativa e conectando suas críticas sociais ao presente. A montagem será apresentada no Cine Teatro Ouro Verde (Rua Maranhão, 85), neste sábado (15) e domingo (16), às 20h30. Classificação indicativa: 14 anos. Com interpretação de LIBRAS. Ingressos esgotados.