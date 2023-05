Projeto Brisa promove sarau, espetáculo e oficina na sua reta final, em Londrina

A quarta temporada do Projeto Brisa, idealizado pela Funcart - Fundação Cultura Artística de Londrina, entra na reta final em maio com a realização de mais um Sarau Artístico, apresentação teatral e oficina com noções básicas de técnicas de palco . A edição 2022/2023 do Projeto Brisa conta com o patrocínio da Secretaria Municipal da Cultura por meio do PROMIC – Programa Municipal de Incentivo à Cultura, com apoio da Secretaria de Assistência Social e do Centro POP.





Reafirmando a sua missão de incentivar a produção e a fruição da cultura especialmente junto à população em situação de rua, a programação do próximo Sarau Artístico do Projeto Brisa acontece no dia 26 de maio (sexta-feira), na Casa do Bom Samaritano, das 9h às 11h30, com apresentação de DJs, contação de histórias com a Cia. Clac, de dança com PS Brasil Grupo e o show “Vozes do Nosso Brasil", música ao vivo com José Silva & Thiago Marconato e costurando todas as atrações, o “Palco Aberto”, momento muito especial para o Projeto Brisa, quando o microfone fica à disposição do público para que quem quiser possa se expressar, seja com improvisos musicais, de poesia ou qualquer outra manifestação; um momento em que um dos objetivos do Projeto, aquele de dar voz a quem quase nunca é escutado, se concretiza.

Publicidade

Publicidade