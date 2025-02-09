Quem é Lee Junho, astro do K-pop que fará show no Brasil?

Poucos artistas conseguem transitar entre múltiplas formas de arte com a naturalidade de Lee Junho. Cantor, compositor, dançarino e ator, ele conquistou os fãs com um talento versátil até se tornar uma das personalidades mais populares da Coreia do Sul dos últimos anos.





Agora, ele vem ao Brasil pela primeira vez para o evento exclusivo 2025 LEE JUNHO FAN-CON Midnight Sun, que foi anunciado em novembro de 2024, para alegria de quem é fã de K-pop e doramas. Os encontros, que estreitam a relação do artista com o público, estão marcados para os dias 1 e 2 de março, no Vibra São Paulo, na capital paulista.

ORIGEM DO SUCESSO





Recentemente, Lee Junho ganhou notoriedade mundial ao protagonizar Sorriso Real (King the Land), dorama da Netflix em que interpreta um herdeiro de uma rede de hotéis que, ao lado da personagem de Lim YoonA, enfrenta desafios no mundo corporativo e descobre o amor. A série foi um grande sucesso de audiência em seu lançamento em 2023, figurando entre as produções mais assistidas da plataforma e fazendo de Junho um dos atores mais queridos da atualidade.

Sua estreia como ator no cinema foi em 2013, no longa-metragem de ação criminal “Cold Eyes”, sucesso de bilheteria. Em seguida, estrelou dramas populares como “Good Manager” (2017), “Just Between Lovers” (2018) e “Wok of Love” (2018). No entanto, foi com “The Red Sleeve” (2021) que Junho conquistou seu maior reconhecimento na TV, interpretando o rei Jeongjo de Joseon. O papel lhe garantiu o prêmio de Melhor Ator na categoria Televisão no 58º Baeksang Arts Awards, um dos prêmios mais prestigiados da Coreia do Sul.





Mas o sucesso de Lee Junho vai muito além dos doramas. A fama do artista sul-coreano começou anos antes, quando ele debutou como integrante do 2PM, um dos maiores grupos da 2ª geração do K-pop. Lançado pela JYP Entertainment em 2008, o 2PM foi pioneiro ao trazer um conceito mais voltado para performances intensas e acrobáticas, diferenciando-se dos grupos masculinos da época. Com presença de palco e habilidades na dança, Junho rapidamente ganhou atenção dentro da boyband, ajudando a levar o grupo ao estrelato com hits como “Again Again”, “Hands Up”, "Heartbeat" e "My House".

Paralelamente à carreira com o 2PM, Junho também investiu na trajetória solo – desta vez, no Japão. Em 2013, estreou seu primeiro EP “Kimi no Koe”, no qual participou ativamente da produção, compondo todas as faixas. Nos anos seguintes, lançou “Feel”, “So Good” e “2017 S/S”, que alcançaram posições altas nas paradas musicais japonesas.



