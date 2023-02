Show de Rihanna bate recorde de audiência no Super Bowl

Com um histórico feito de shows de artistas como Madonna (2012), Michael Jackson (1993), Beyónce (2013), Lady Gaga (2017) e Katy Perry (2015), o Super Bowl chegou ao seu recorde de audiência durante a apresentação do intervalo com o show de Rihanna, no último dia 11.





De acordo com a emissora americana Fox News, o pico de audiência chegou a 118,7 milhões de espectadores ao longo da apresentação da cantora, o que significam 5,7 milhões a mais do que a audiência do jogo em si, que ficou em torno de 113 milhões.

O recorde anterior era de Katy Perry, com 114,4 milhões.





Depois de cinco anos sem pisar o palco, Rihanna se apresentou na grande final da NFL, liga de futebol americano. O show marcou a disputa pelo título da temporada entre os Philadelphia Eagles e os Kansas City Chiefs.

A cantora flutuou em plataformas voadoras, fez referências ao funk carioca, desenterrou os principais hits e fez o anúncio da noite, sua segunda gravidez.





Hamish Hamilton, diretor do show do intervalo do Super Bowl desde 2010, disse ao programa americano Entertainment Tonight que Rihanna e a equipe da apresentação foram "muito cuidadosos" para não revelar a gestação antes do show.





"Ela tomou muito cuidado sobre quem sabia. E nós só ficamos sabendo, na verdade, nas etapas mais finais. Ela e sua equipe cuidaram muito disso, e nós obviamente fizemos o mesmo", disse Hamilton.





Entre os nomes que também já se apresentaram no intervalo do Super Bowl estão U2, Paul McCartney, Rolling Stones, Prince, Bruno Mars, Red Hot Chilli Peppers, Coldplay e Bruce Springsteen. No ano passado, o show reuniu grandes nomes do rap na única apresentação múltipla até hoje, com Mary J. Blige, Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg e Kendrick Lamar, que ainda convidou 50 Cent para cantar sua música mais famosa, "In Da Club".