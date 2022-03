Rock in Rio 2022 anuncia The Offspring, Migos e CPM 22

O Rock in Rio anunciou nesta quinta (3) três novidades no line-up deste ano: Migos, The Offspring e CPM 22.

O trio de hip-hop se apresenta no Palco Mundo no dia 4 de setembro; Já a banda de punk rock da Califórnia está escalada para o dia 8 - mesma data do CPM.

As atrações do primeiro dia do festival: Sepultura e a Orquestra Sinfônica Brasileira abrem o Palco Mundo juntos e serão seguidos por Dream Theater, Megadeth e Iron Maiden.





Já em 3 de setembro, "Dia do Rap" no festival, Racionais será a atração principal e vai fechar o palco Sunset; Criolo se apresenta com Mayra Andrade; Xamã convida Brô MC's; e Papatinho + L7nnon convidam Mc Hariel e Mc Carol. Post Malone, Alok, Jason Derulo e Marshmello estão confirmados no Palco Mundo.





O terceiro dia de festival também já tem nomes escalados. Quem abre a noite é Iza, e depois sobem ao palco Demi Lovato e Justin Bieber.

Ivete Sangalo também foi confirmada como atração do Rock in Rio e vai cantar no último dia do festival, dia 11. Dua Lipa foi anunciada e vai cantar no Palco Mundo nesta mesma data.





Guns N' Roses chega com tudo no dia 8 de setembro, enquanto Djavan abre o Palco Mundo do dia 10.

O dia 9 tem Green Day, Avril Lavigne, Fall Out Boy, Billy Idol e Capital Inicial.