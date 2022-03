Rock in Rio terá Rita Ora e homenagem a Elza Soares em show com Alcione e Gaby Amarantos

O Rock in Rio anunciou nesta terça (8), Dia Internacional da Mulher, que 11 de setembro terá uma programação essencialmente feminina. No palco Mundo, a cantora pop Rita Ora e a rapper Megan Thee Stallion estão entre as atrações confirmadas, juntando-se a Dua Lipa e Ivete Sangalo.

Já no palco Sunset, dirigido por Zé Ricardo e conhecido pelas parcerias, Liniker convida Luedji Luna. No mesmo espaço o show Power! Elza Vive faz uma homenagem a Elza Soares, que morreu em janeiro deste ano. A apresentação reúne Alcione, Majur, Agnes Nunes, Caio Prado, Mart'nália, Gaby Amarantos e Larissa Luz em uma apresentação.

Adiado por causa da pandemia de Covid-19, o festival, que seria em 2021, teve de ser remarcado para os dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro do de 2022, no Parque Olímpico, onde é montada a Cidade do Rock.





Os palcos New Dance Order e Espaço Favela ainda não tiveram sua programação, mas, segundo a organização, o cartaz será composto por mulheres. Para o festival, o Dia Delas é uma forma de celebrar a potência feminina na história da música.

Na última semana, o Rock in Rio também confirmou que a venda de ingressos para o público em geral começa em 5 de abril, às 19h, por R$ 625. Haverá pré-venda para membros do Rock in Rio Club e clientes Itaú a partir de 17 de março.





As 200 mil entradas colocadas à venda em 21 de setembro do ano passado se esgotaram em tempo recorde: 1h28. Na edição de 2019, nesta fase, os tíquetes acabaram em cerca de duas horas.





Por R$ 545, o Rock in Rio possibilita ao fã comprar sem saber toda a programação e depois escolher os dias de festival em que deseja ir. A seleção pode ser feita até 1º de abril.





PROGRAMAÇÃO ROCK IN RIO 2022





2 de setembro





Mundo

Iron Maiden

Dream Theater

Megadeth

Sepultura + Orquestra Sinfônica Brasileira





Sunset

​Bullet For My Valentine

Living Colour convida Steve Vai

Metal Allegiance

Black Pantera com Devotos





3 de setembro





Mundo

Post Malone

Marshmello

Jason Derulo

Alok





Sunset

Racionais MC's

Criolo e Mayra Andrade

Xamã e Brô MC's

Papatinho e L7nnon convidam MC Hariel e MC Carol





4 de setembro





Mundo

Justin Bieber

Migos

Demi Lovato

Iza





Sunset

Nenhuma atração divulgada





8 de setembro





Mundo

Guns N' Roses

Offspring

Måneskin





Sunset

Joss Stone

Corinne Bailey Rae

Gloria Groove

Duda Beat





9 de setembro





Mundo

Green Day

Fall Out Boy

Billy Idol

Capital Inicial





Sunset

Avril Lavigne





10 de setembro





Mundo

Coldplay

Bastille

Camila Cabello

Djavan





Sunset

CeeLo Green





11 de setembro





Mundo

Dua Lipa

Megan Thee Stallion

Rita Ora

Ivete Sangalo





Sunset

Ludmilla

Macy Gray

Power! Elza Vive (Alcione, Majur, Agnes Nunes, Caio Prado, Mart'nália, Gaby Amarantos e Larissa Luz)

Liniker convida Luedji Luna





ROCK IN RIO 2022





Quando: 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro

Onde: Parque Olímpico (av. Embaixador Abelardo Bueno, 3.401, Barra da Tijuca, zona oeste, Rio de Janeiro)

Quanto: R$ 625 (a partir de 5 de abril para o público geral; 17 de março para Rock in Rio Club e cliente Itaú)

Mais informação: rockinrio.com