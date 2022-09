Rock in Rio termina com Dua Lipa, Ludmilla e tributo a Elza Soares neste domingo

O Rock in Rio chega a seu sétimo e último dia neste domingo. Com a britânica Dua Lipa como headliner no palco Mundo, o festival encerra fazendo uma mistura de pop internacional e funk brasileiro.







Depois de passar por São Paulo com um show arrebatador e sensual, Dua Lipa foi a escolhida para finalizar as apresentações do palco principal desta edição do Rock in Rio. Antes dela, aparecem no mesmo palco a rapper Megan Thee Stallion e a cantora Rita Ora.



Mas o evento terá vários shows brasileiríssimos também. Ivete Sangalo abrirá as apresentações do palco Mundo, enquanto o Sunset vai abrigar o show de Ludmilla e uma homenagem a Elza Soares feita por cantoras como Majur, Mart'nália e Gaby Amarantos. No Espaço Favela, a carioca Lexa deve fazer um show que mescla funk e pop.

