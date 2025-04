Lollapalooza: com transmissões ao vivo descubra onde assistir os shows do festival

O festival Lollapalooza, que ocorre de 28 a 30 de março, será transmitido ao vivo. As apresentações podem ser assistidas nas plataformas Multishow, Bis e Globoplay, na sexta-feira (28) e no sábado (29), a partir das 14h30, e, no domingo (30), a partir das 14h15.





A edição de 2025 tem como atrações principais Olivia Rodrigo, Shawn Mendes, Justin Timberlake, Jão, Tate McRae, Zedd, Foster The People, Terno Rei e Alanis Morissette. O evento acontece no Autódromo de Interlagos, na zona sul da capital paulista.





Os shows serão transmitidos em sinal 4K no Multishow e Globoplay premium.





Os apresentadores Guilherme Guedes, Chinaina, Dedé Teicher, Laura Vicente e Magá Moura vão se dividir entre os quatro palcos principais na transmissão das plataformas.





O público também pode acompanhar a cobertura do festival pela TV Globo e nas redes sociais da emissora.

Na TV aberta, a programação começa após o Jornal da Globo, na sexta; após "Altas Horas", no sábado e, no domingo, após "Big Brother Brasil".