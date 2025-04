Semana de Museus tem programação especial

Em comemoração ao Dia Internacional dos Museus, começa nesta terça (19), em Londrina, as atividades da 7ª Semana Nacional de Museus com o tema 'Museus e Turismo'. A Semana instituída desde 2003, visa integrar os museus brasileiros e a intensificação da relação dos mesmos com a sociedade.

Para valorizar o tema 'Museus e Turismo', o Museu Histórico de Londrina, juntamente com o Museu de Arte e o Museu de Ciência e Tecnologia de Londrina, decidiram fazer uma programação conjunta com oficinas, exposições e conferências envolvendo profissionais da área e a comunidade em geral.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O tema Museus e Turismo tem como objetivo, chamar a atenção dos profissionais de museus e dos voluntários para trabalhar com os visitantes e turistas, criando interações com as comunidades locais para conhecer o patrimônio histórico, cultural e natural, na prática, fora e dentro do recinto dos museus.





A programação para os três dias, 19, 20 e 21 de maio, é intensa e pode ser informada pelos telefones dos museus: Museu Histórico - (43) 3323-0082 - Museu de Arte (43) 3371-4804 ou pelo site: www.uel.br/museu.

As oficinas são gratuitas e as inscrições podem ser feitas pelo telefone ou nos próprios Museus. O Museu Histórico fica na Rua Benjamin Constant, 900 - Centro e o de Arte na Rua Serpipe, 640 - Centro.