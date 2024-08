Sesc exibe documentário de pessoas com Atrofia Muscular Espinhal neste sábado

O Sesc Cadeião Cultural, localizado na área central de Londrina, abrirá espaço, neste sábado (24), para a mostra do curta-metragem “Histórias Raras”, que retrata as dificuldades enfrentadas por pessoas com AME (Atrofia Muscular Espinhal). Além do curta, a sessão contará com uma conversa com Adriane Loper, presidente da OSC em prol de doenças raras, do Instituto Fernando Loper, com Thiego Bitencourt, diretor do projeto, e com as famílias participantes do documentário.







Classificada como uma doença rara, a AME causa a perda progressiva de células neuromusculares, que leva à redução da mobilidade e do desenvolvimento neuromotor. Além de enfrentar a atrofia dos músculos, o documentário mostra que os pacientes têm que lidar diariamente com o preconceito das pessoas e a falta de acessibilidade nos locais. Também mostra a perseverança e vitória destas famílias, que viram na raridade de seus filhos uma forma de fortalecer ainda mais o amor.





Foram cinco famílias entrevistadas e cinco personagens com a doença, que através de suas histórias, denunciam o que muitas famílias com cadeirantes ou doenças crônicas passam no Brasil. O projeto visa desmistificar a doença, propiciar o orgulho das pessoas com doenças raras e com mobilidade reduzida, além de promover a discussão de políticas públicas de saúde efetivas no país.

O trabalho foi realizado em Londrina e é resultado de uma produção acadêmica de TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) de Jornalismo da UEL (Universidade Estadual de Londrina). Além da exibição neste sábado, o documentário também será exibido no Sesc da Esquina, em Curitiba, e em formato de websérie, com 5 episódios, nas redes sociais do projeto (@_historiasraras).





SERVIÇO

Curta Documentário: Histórias Raras (2024)

Duração do curta: 38min

Dia: 24/8, às 16h

Local: Sesc Cadeião Cultural (Rua Sergipe, 52 - Centro, Londrina – PR)

Entrada Franca

Classificação Livre