Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Clássicos

Sextou na Concha traz rock dos anos 70 e 80 com a banda Nébula em Londrina

Redação Bonde com N.Com
16 out 2025 às 16:59

Compartilhar notícia

Divulgação
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

A Concha Acústica de Londrina recebe, nesta sexta-feira (17), mais uma edição da feira gastronômica Sextou na Concha, que é gratuita e aberta ao público. O início do evento está marcado para as 18h, com a comercialização de alimentos por diversos produtores locais. A atração musical desta semana fica por conta da banda londrinense Nébula, com clássicos do rock que marcaram gerações. O grupo abre o palco às 19h30, e estende a apresentação até o fim do evento, que está previsto para as 22h.


O repertório musical traz clássicos do rock das décadas de 1970 e 1980, sobretudo os que são protagonizados por vozes femininas, como Bonnie Tyler, The Runaways, Tina Turner e Blondie. Grandes sucessos de bandas como Led Zeppelin, Queen e Creedence também compõem a setlist de amanhã.

Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram
WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Logo do Portal Bonde Clique aqui para enviar sugestões de pautas,
imagens e dicas para o Portal Bonde
Publicidade
Publicidade


Criada em 2022, a Nébula é uma banda jovem, mas apesar da idade, o grupo já é um velho conhecido do público do Sextou, realizando shows no evento desde o ano passado. “Nós acreditamos muito no potencial do Sextou. Projetos assim são importantes porque levam a cultura para onde ela tem que estar: nos espaços públicos, perto das pessoas”, ressaltou Maria Pauli, vocalista da Nébula.


A banda nasceu de uma forma inusitada, a partir de uma conversa descontraída entre os membros, que na época nem mesmo se conheciam. O grupo é composto por Maria Pauli (vocalista), Tawan Lima (guitarra), Gabriel Quina (baixo) e Claudio da Silva (bateria). “Cada um tocava um instrumento diferente, fechando o quarteto certinho, então resolvemos ver no que dava. A ideia era montar uma banda de rock com vocal feminino, porque na época quase não tinha nada assim na cidade”, contou Pauli.

Publicidade


Para a cantora, se apresentar na Concha tem um significado especial. “É um privilégio tocar num lugar tão simbólico da cidade. A Concha tem uma energia especial e o público é receptivo. É sempre muito bonito”, disse.


Além do show, o Sextou na Concha conta com a comercialização de alimentos. As barraquinhas de alimentos e bebidas oferecem um cardápio variado, incluindo opções como pastéis, frutas, verduras, espetinhos, chopp, açaí, milho cozido, pamonha, yakisoba e fondue de chocolate, entre outras. Haverá ainda a venda de produtos artesanais, como sabonetes e bijuterias de prata. A edição desta semana ainda conta com uma atração especial: sorteio de mimos para o público.


Segundo a produtora do evento, Marina Costa, o Sextou na Concha, vigente desde 2021, é uma importante iniciativa cultural que, além de fortalecer a economia criativa, ainda leva cultura e lazer ao centro histórico da cidade. “Ao longo deste ano, nós percebemos que os números do público fiel aumentaram. Grupos de motoqueiros e de clube de carros têm frequentado mais, além de pessoas da terceira idade e famílias que têm comparecido. Para nós, da organização, é muito gratificante”, realçou.

Cadastre-se em nossa newsletter


O projeto é uma realização da Associação dos Amigos e Moradores do Centro Histórico de Londrina, e recebe patrocínio da Prefeitura por meio do Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura), gerido pela SMC (Secretaria Municipal de Cultura).

Sextou na Concha banda Nébula Londrina
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas