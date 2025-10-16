Sextou na Concha traz rock dos anos 70 e 80 com a banda Nébula em Londrina

A Concha Acústica de Londrina recebe, nesta sexta-feira (17), mais uma edição da feira gastronômica Sextou na Concha, que é gratuita e aberta ao público. O início do evento está marcado para as 18h, com a comercialização de alimentos por diversos produtores locais. A atração musical desta semana fica por conta da banda londrinense Nébula, com clássicos do rock que marcaram gerações. O grupo abre o palco às 19h30, e estende a apresentação até o fim do evento, que está previsto para as 22h.





O repertório musical traz clássicos do rock das décadas de 1970 e 1980, sobretudo os que são protagonizados por vozes femininas, como Bonnie Tyler, The Runaways, Tina Turner e Blondie. Grandes sucessos de bandas como Led Zeppelin, Queen e Creedence também compõem a setlist de amanhã.

Criada em 2022, a Nébula é uma banda jovem, mas apesar da idade, o grupo já é um velho conhecido do público do Sextou, realizando shows no evento desde o ano passado. “Nós acreditamos muito no potencial do Sextou. Projetos assim são importantes porque levam a cultura para onde ela tem que estar: nos espaços públicos, perto das pessoas”, ressaltou Maria Pauli, vocalista da Nébula.





A banda nasceu de uma forma inusitada, a partir de uma conversa descontraída entre os membros, que na época nem mesmo se conheciam. O grupo é composto por Maria Pauli (vocalista), Tawan Lima (guitarra), Gabriel Quina (baixo) e Claudio da Silva (bateria). “Cada um tocava um instrumento diferente, fechando o quarteto certinho, então resolvemos ver no que dava. A ideia era montar uma banda de rock com vocal feminino, porque na época quase não tinha nada assim na cidade”, contou Pauli.

Para a cantora, se apresentar na Concha tem um significado especial. “É um privilégio tocar num lugar tão simbólico da cidade. A Concha tem uma energia especial e o público é receptivo. É sempre muito bonito”, disse.





Além do show, o Sextou na Concha conta com a comercialização de alimentos. As barraquinhas de alimentos e bebidas oferecem um cardápio variado, incluindo opções como pastéis, frutas, verduras, espetinhos, chopp, açaí, milho cozido, pamonha, yakisoba e fondue de chocolate, entre outras. Haverá ainda a venda de produtos artesanais, como sabonetes e bijuterias de prata. A edição desta semana ainda conta com uma atração especial: sorteio de mimos para o público.





Segundo a produtora do evento, Marina Costa, o Sextou na Concha, vigente desde 2021, é uma importante iniciativa cultural que, além de fortalecer a economia criativa, ainda leva cultura e lazer ao centro histórico da cidade. “Ao longo deste ano, nós percebemos que os números do público fiel aumentaram. Grupos de motoqueiros e de clube de carros têm frequentado mais, além de pessoas da terceira idade e famílias que têm comparecido. Para nós, da organização, é muito gratificante”, realçou.

O projeto é uma realização da Associação dos Amigos e Moradores do Centro Histórico de Londrina, e recebe patrocínio da Prefeitura por meio do Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura), gerido pela SMC (Secretaria Municipal de Cultura).