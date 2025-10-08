Show especial celebra os 50 anos de carreira de Ney Matogrosso em Londrina

Após o grande sucesso da primeira edição, o espetáculo “Ney Matogrosso e Secos e Molhados – 50 anos” volta ao palco do Bar Valentino, em Londrina, para mais uma noite inesquecível. A apresentação acontece no dia 23 de outubro, às 20h30, celebrando a trajetória de um dos maiores ícones da música brasileira.
A cantora londrinense Raquel Palma comanda o tributo, interpretando grandes sucessos de Ney Matogrosso e do grupo Secos e Molhados, em uma performance marcada por emoção, teatralidade e intensidade. Ela será acompanhada pelos músicos Luciano Assumpção (guitarra), Guilherme Paiva (contrabaixo), Robson Ganeo (teclado) e Fábio Farinha (bateria).
Ney Matogrosso revolucionou a MPB com sua voz única e presença cênica ousada, eternizando clássicos que atravessam gerações. O show presta homenagem a esse legado artístico, recriando o clima e a sonoridade que marcaram época.
O evento conta com apoio da rádio UEL (Universidade Estadual de Londrina) e da produtora Leste, reafirmando o incentivo à cena musical local e à valorização da cultura nacional.
Serviço:
Data: 23 de outubro
Horário: 20h30
Local: Bar Valentino — R. Pref. Faria Lima, 486, Itamarati, Londrina (PR)
Ingressos:
R$ 20,00 (1º lote)
R$ 25,00 (2º lote)
R$ 30,00 (na hora)
Um tributo vibrante a um dos maiores artistas do Brasil — e uma nova chance para o público londrinense reviver os sucessos que marcaram gerações.