Show especial celebra os 50 anos de carreira de Ney Matogrosso em Londrina

Após o grande sucesso da primeira edição, o espetáculo “Ney Matogrosso e Secos e Molhados – 50 anos” volta ao palco do Bar Valentino, em Londrina, para mais uma noite inesquecível. A apresentação acontece no dia 23 de outubro, às 20h30, celebrando a trajetória de um dos maiores ícones da música brasileira.





A cantora londrinense Raquel Palma comanda o tributo, interpretando grandes sucessos de Ney Matogrosso e do grupo Secos e Molhados, em uma performance marcada por emoção, teatralidade e intensidade. Ela será acompanhada pelos músicos Luciano Assumpção (guitarra), Guilherme Paiva (contrabaixo), Robson Ganeo (teclado) e Fábio Farinha (bateria).





Ney Matogrosso revolucionou a MPB com sua voz única e presença cênica ousada, eternizando clássicos que atravessam gerações. O show presta homenagem a esse legado artístico, recriando o clima e a sonoridade que marcaram época.





O evento conta com apoio da rádio UEL (Universidade Estadual de Londrina) e da produtora Leste, reafirmando o incentivo à cena musical local e à valorização da cultura nacional.



