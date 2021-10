O retorno da arte aos palcos de Londrina

Ahh, e tem mais!



A banda Queen Experience é integrante do projeto “Queen Experience in Concert”. Idealizado em 2018 pela BRZ Produções, o espetáculo soma a marca impressionante de mais de 150 apresentações em um ano, tendo passado por todas as capitais do Brasil, além do Chile.





O espetáculo traz aos palcos os maiores e melhores sucessos da banda original Queen, tais como: “Don’t Stop me Now”, “Killer Queen”, “Under Pressure”, dentre outros. O Queen Experience tem o objetivo de homenagear e relembrar a mente brilhante de Freddie Mercury juntamente com John Deacon, Brian May e Roger Taylor.





Além da experiente banda e do vocalista, que impressionam a plateia com sua performance e extensão vocal, o espetáculo conta com a direção de grandes mestres da cena artística da atualidade. Direção musical do maestro Eduardo Pereira, preparação corporal de Ewerton Novaes e direção geral do renomado diretor Bruno Rizzo.





Queen Experience in Concert já é considerado um dos maiores tributos Queen das Américas e já foi assistido neste curto período por mais de 200 mil pessoas.