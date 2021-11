Skank retoma turnê de despedida e anuncia show extra em SP

O Skank confirmou show extra em São Paulo na chamada Turnê de Despedida, após anúncio de pausa na carreira do grupo mineiro. A nova apresentação é no dia 13 de março de 2022, no Espaço das Américas (zona oeste), e se soma a outras duas datas, 11 e 12 de março (já esgotadas), inicialmente marcadas para 2020, mas adiadas por causa da pandemia de Covid.



Os ingressos ficam disponíveis no site da Ticket360, a partir das 18h desta terça (23), com preços que variam de R$ 70 a R$ 380.



Em novembro de 2019, Samuel Rosa anunciou a separação por tempo indeterminado. "Ainda tenho pretensão de voltar a tocar com o Skank. Vislumbro isso lá na frente. Só que de uma outra forma, em outra circunstância, em algum projeto pontual", disse à época à coluna de Mônica Bergamo.



A série de shows, que começou na Bahia, se estenderia até o fim de 2020. O início foi em Feira de Santana (6 de março) e Salvador (7 de março). Os mineiros passariam por cidades como Belém (PA), Manaus (AM), São Luís (MA), Teresina (PI), Belo Horizonte(MG), Uberlândia (MG), Rio (RJ) e Curitiba (PR), locais em que foram adiados os eventos e ainda não foram remarcados.

A apresentação de Vitória (ES) foi realizada no dia 14 de novembro. Já em Santa Catarina, Joinville e Florianópolis recebem o Skank em janeiro. O plano de rodar o Brasil, agora até o fim de 2022, se mantém.



Com quase 30 anos de carreira, o Skank acumula nove álbuns de estúdio e pelo menos 40 hits, como "Garota Nacional", Jackie Tequila", "É uma Partida de Futebol" e "Pacato Cidadão". E ainda há nova "Simplesmente", delicada balada folk lançada especialmente para acompanhar a Turnê de Despedida, destaca o grupo.





Skank - Turnê de Despedida em SP



Quando: 11, 12 e 13 de março de 2022

Onde: Espaço das Américas (r. Tagipuru, 795, Barra Funda, zona oeste, São Paulo, SP)

Quanto: R$ 70 a R$ 380

Mais informação: ticket360.com.br