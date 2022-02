Super Bowl tem show com medalhões como Eminem, Snoop Dogg e Mary J. Blige

O show do intervalo do Super Bowl deste domingo (13) vai reunir um time de medalhões do hip-hop, formado por Eminem, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Dr. Dre e Kendrick Lamar.



Marcado para as 20h30, no SoFi Stadium, em Los Angeles, o jogo entre os Los Angeles Rams e os Cincinnatti Bengals é a final do campeonato da National Football League, a maior do futebol americano.



Todos os anos, a organização do evento esportivo convida grandes nomes da música para entreter o público no intervalo da partida, no que acaba se tornando um espetáculo à parte. Nem sempre o Super Bowl Halftime Show, como a parte musical é conhecida, fica a cargo de um grupo, como é o caso da edição de agora. No ano passado, por exemplo, The Weeknd se apresentou sozinho.



Junto, o quinteto musical deste 56° Super Bowl tem 44 prêmios Grammy, o mais importante da indústria fonográfica americana. Eminem é o maior vencedor, com 15 troféus, enquanto Kendrick Lamar tem 13, Mary J. Blige tem 9 e Dr. Dre tem 7. Snoop Dogg é o único não premiado, apesar de somar 17 indicações.

Eminem se reencontra, nos palcos desta noite, com aquele que o descobriu, Dr. Dre. O rapper teve seu talento revelado por uma mixtape que foi parar nas mãos do último. Com forte atuação também nos bastidores da indústria, em gravadoras e produtoras próprias, Dr. Dre ajudou a revelar uma série de outros sucessos do rap.



Além de ter feito parcerias musicais com Eminem, ele também já se juntou a Snoop Dogg e Mary J. Blige, e pediu para incluir no show do Super Bowl deste ano dois rappers surdos, Sean Forbes e Warren "WaWa" Snipe, que serão responsáveis pela primeira edição do evento com intérpretes de linguagem de sinais.



Para acompanhar o show desses medalhões do hip-hop, o público brasileiro pode ligar a televisão na RedeTV!, a partir das 19h, ou da ESPN, às 18h30. No mesmo horário, o streaming Star+ também começa sua cobertura do evento.