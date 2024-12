System of a Down anuncia shows no Brasil em 2025

O grupo armênio-americano System of a Down anunciou nesta segunda-feira (16) uma turnê pela América do Sul no próximo ano. Com uma mistura de estilos musicais como metal, punk e ritmos tradicionais da Armênia, o grupo retorna aos palcos após quase uma década sem apresentações.





Após passar por Bogotá, Lima, Santiago, e Buenos Aires, o grupo aterrissa no Brasil, onde tem três apresentações marcadas: em Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo, nos dias 6, 8 e 10 de maio, respectivamente.





Os ingressos de pré-venda estarão disponíveis a partir de terça (17) no site da plataforma Eventim. Na quinta (19) começa, ao meio-dia, a venda geral ao público.





Formado em Los Angeles, em 1998, o quarteto é composto por Daron Malakian, Serj Tankian, Shavo Odadjian e John Dolmayan. A última apresentação do grupo no Brasil foi em 2015, no Rock in Rio.

Com suas letras críticas, carregadas de questões contemporâneas como os conflitos armados e a desigualdade, System of a Down construiu um grande público no Brasil e vendeu mais de 40 milhões de discos no mundo todo.





SYSTEM OF A DOWN EM CURITIBA

- Quando 6 de maio

- Preço A partir de R$ 395

- Onde Estádio Major Antônio Couto Pereira - r. Ubaldino do Amaral, 63, Curitiba





SYSTEM OF A DOWN NO RIO DE JANEIRO

- Quando 8 de maio

- Preço A partir de R$ 495

- Onde Estádio Nilton Santos (Engenhão) - r. José dos Reis, 425, Rio de Janeiro





SYSTEM OF A DOWN EM SÃO PAULO

- Quando 10 de maio

- Preço A partir de R$ 495

- Onde Allianz Parque - av. Francisco Matarazzo, 1705, São Paulo