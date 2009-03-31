The Doors anunciam show no Paraná em abril

Após frustarem os fãs curitibanos com o cancelamento do show no ano passado, os integrantes remanescentes da banda norte-americana The Doors desembarcam na Capital paranaense no próximo dia 17 de abril.
O show que acontecerá no Curitiba Master Hall, a partir das 21h, da terceira sexta de abril, promete levar os fãs à loucura com as músicas que fizeram sucesso na voz de Jim Morrison, Ray Manzarek (teclados), Robby Krieger (guitarra) e John Densmore (bateria).
A mistura do blues com o psicodélico e a forte influência do jazz e flamenco estarão presentes no repertório do show que irá comemorar os 40 anos da banda. O grupo cantará sucessos como 'Break on Through (To the Other Side)', 'Light My Fire', 'People Are Strange', 'The End', 'Touch Me' e 'Riders on the Storm'.
Serviço:
Show com a banda The Doors
Quando: 17 de abril (sexta)
Horário: 21h
Local: Curitiba Master Hall (Rua Itajuba, nº 143)
Ingressos: Área Vip Borda do Violão s/ingressos R$ 45; camarote para 12 pessoas s/ingresso R$ 1.500; mesa para 5 pessoas s/ingresso R$ 400 e ingresso solidário com 1Kg de alimento ou carteira de estudante 1º lote R$ 83