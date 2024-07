The Smashing Pumpkins anuncia shows no Brasil em novembro; veja como comprar ingressos

A banda de rock The Smashing Pumpkins fará shows no Brasil em novembro deste ano, como parte da turnê "The World Is A Vampire". O anúncio, feito nesta quarta-feira (17), traz duas datas, uma em São Paulo e outra em Brasília.



A primeira parada será no Distrito Federal, em 1º de novembro, na Arena BRB Nilson Nelson, seguida por uma apresentação na capital paulista, dia 3, no Espaço Unimed. As informações sobre os ingressos para Brasília serão divulgadas no site da Bilheteria Digital.

Os tickets para o show em São Paulo estarão disponíveis para o público geral a partir desta sexta-feira (19), às 10h, no site Tickets On ou em três pontos de venda físicos, que não cobram taxa de serviço (confira endereços abaixo).



Com uma carreira que se estende desde os anos 90, a banda continua a ser uma referência no cenário do rock alternativo. A turnê marca o retorno da formação original, com Billy Corgan, na voz e guitarra, James Iha, na guitarra, e Jimmy Chamberlin tocando bateria. O repertório abrange toda a discografia, desde os clássicos como "1979" e "Tonight, Tonight", até os sucessos mais recentes.

