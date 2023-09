'The Town' volta nesta quinta-feira com Maroon 5; saiba como assistir em casa

O The Town recomeça em São Paulo nesta quinta-feira, 7 de setembro, com o Maroon 5 como principal atração do dia no Autódromo de Interlagos.





Além da banda americana, o grupo de música eletrônica The Chainsmokers também se apresentará no palco Skyline, assim como Joss Stone e Ludmilla.

Já o palco The One recebe Ne-Yo, Masego, Angélique Kidjo e Maria Rita, filha de Elis Regina.





Os show principais de todos os dias de festival serão transmitidos na TV Globo e na Globoplay, disponíveis também para quem não assina o streaming. O Multishow e o Canal Bis também vão exibir parte da programação.

Em seguida, o festival retorna no sábado (9), com o esperado show da banda Foo Fighters, que deveria ter se apresentado no Lollapalooza em 2022 mas cancelou o show após a morte do baterista Taylor Hawkins.

Também no sábado, sobem aos palcos Yeah Yeah Yeahs, Garbage, Pitty, Barão Vermelho com Samuel Rosa, Detonautas com Vitor Kley e Terno Rei com Fernanda Takai. Mc Don Juan, Mc Dricka e Grag Queen farão apresentações no palco Factory.





O festival acaba no domingo (10), com mais um show de Bruno Mars, celebrado pela sua apresentação no The Town. Os