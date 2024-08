UEL recebe 2ª edição do Festival das Diversidades nesta sexta

A UEL (Universidade Estadual de Londrina) se prepara para transformar o gramado do CLCH (Centro de Letras e Ciências Humanas) em um cenário de muita música, arte e alegria com o 2º Festival das Diversidades, nesta sexta-feira (23). Das 14h às 22h, o espaço será agitado por múltiplas atrações artísticas e culturais, abertas à comunidade acadêmica e ao público em geral.







Após o sucesso da primeira edição, realizada em março, o festival retorna com uma agenda mais ampla e variada. Serão dois palcos com shows que vão do samba ao rock e performances de artistas de Londrina e região. Também haverá feira de artesanato e produtos locais, exposições e outras ações que visam celebrar a diversidade em suas variadas formas.

No Palco Corredor, a partir das 14h, a programação inclui Dois Gordão, Odeon 7 Cordas, A Arte de Ser Mulher, Mascarada Só e Gustavo Gama. Já no Palco Gramado, onde o som terá início às 16h50, estarão O Hipertrópico, Projeto Traçar Cordão, Luimlimbo e Alucinose.





A abertura oficial do evento será às 19h05, seguida pela apresentação da banda NIC Vigarista (composta por professores do Departamento de Comunicação da UEL), Hector, Kachorrona, Rhais e Ballroom Londrina.

Organizado pelo projeto de extensão Práxis Itinerante em conjunto com outras entidades vinculadas à UEL, o evento surge como uma oportunidade para reforçar a promoção da pluralidade, inclusão social e defesa dos Direitos Humanos.





"A diversidade é um valor essencial para a nossa universidade e queremos que isso se reflita em cada detalhe do festival. Nosso objetivo é criar um espaço acolhedor e seguro onde todas as vozes possam ser ouvidas e celebradas", afirma Tiago Daniel, coordenador do evento.

SERVIÇO





2º Festival das Diversidades

Quando: nesta sexta-feira (23), das 14h às 22h

Onde: gramado do CLCH - UEL (Rodovia Celso Garcia Cid, PR-445, Km 380 - Campus Universitário)

Quanto: gratuito e aberto a todos





