Veja os horários de desfile e os temas das escolas do Grupo Especial de São Paulo

As 14 escolas de samba que compõem o Grupo Especial se apresentam no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, entre sexta-feira (28/2) e sábado (1º/3).





Com enredos variados e diferentes estratégias para buscar o título (ou ao menos se manter na elite do Carnaval paulistano), elas dão ao público o tradicional show de cores, samba e enredos -que falam sobre orixás ou a música de Cazuza.





Confira a seguir quais são os horários e os temas dos desfiles de cada uma, além de informações sobre ingressos, objetos não permitidos e portões de entrada da festa.





SEXTA-FEIRA (28)





23h - Colorado do Brás





A escola que abre os desfiles do Carnaval paulistano em 2025 tem o vermelho e branco como cores-símbolo. A agremiação, fundada em 1975, preenche o Sambódromo do Anhembi com o enredo "Afoxé Filhos de Gandhy, no Ritmo da Fé", com letra que exalta os orixás e a Bahia, terra de forte presença da cultura negra.





0h5 - Barroca Zona Sul





O enredo da escola também se dedica à cultura afro, com letra sobre os oruns -na língua iorubá, orum significa espaço ou plano espiritual. Cada um dos nove oruns, que têm como mãe Iansã (orixá que rege as tempestades), recebe espíritos de características diferentes, de acordo com seu comportamento. Tem como cores oficiais o verde e o rosa e Juju Salimeni como rainha de bateria.





1h10 - Dragões da Real





Vice-campeã do Carnaval de 2024, a escola completa 25 anos em março. O tricolor (vermelho, preto e branco) da agremiação, torcida organizada do São Paulo, entra na avenida com o enredo "A Vida é um Sonho Pintado em Aquarela", que tem inspiração na música composta por Toquinho Vinicius de Moraes, Guido Morra e Maurizio Fabrizio.





2h15 - Mancha Verde





A alviverde palmeirense faz sua entrada no Anhembi com o enredo "Bahia, da Fé ao Profano", tendo Viviane Araújo como rainha de bateria. No ano em que a escola completa três décadas, seu samba leva à avenida a exaltação a orixás como Exu, Iemanjá, Oxum e Oxalá. A Mancha, que terminou na 5ª colocação em 2024, busca o terceiro título para somar às vitórias de 2019 e 2022.





3h20 - Acadêmicos do Tatuapé





Fundada em 1952, a escola tradicional da região leste de São Paulo tem como tema "Justiça - A Injustiça num Lugar Qualquer é uma Ameaça à Justiça em Todo Lugar". A letra faz alusão a Xangô, orixá presente nas religiões de matriz africana considerado o senhor da justiça. Ano passado, figurou no terceiro lugar do Grupo Especial.





4h25 - Rosas de Ouro





Neste ano, a agremiação tem como enredo "Rosas de Ouro em uma Grande Jogada", cuja letra faz reflexão sobre vitórias e derrotas da vida e o imperativo de estar sempre em movimento. A agremiação, que ocupou o 11º lugar em 2024, completa 54 anos. Tem como rainha de bateria a empresária Ana Beatriz Godói.





5h30 - Camisa Verde e Branco





Fundada na década de 1950, faz uma homenagem a Cazuza, cuja morte completa 35 anos neste ano. A alviverde toma conta da avenida com o enredo "O Tempo Não Para! Cazuza - o Poeta Vive!", com referência a diferentes letras do compositor. A agremiação busca seu décimo título no Grupo Especial –seu último na categoria foi em 1993. Sophia Ferro, rainha da bateria, começou a desfilar na escola ainda criança.





SÁBADO (1º)





22h30 - Águia de Ouro





A escola abre o desfile do sábado em busca de seu segundo título em 49 anos de história. Com o samba enredo "Em Retalhos de Cetim, a Águia de Ouro do Jeito que a Vida Quer", faz apresentação que fala sobre o próprio Carnaval. A letra reflete sobre o samba, as fantasias e a emoção envolta nos desfiles, cujos detalhes são preparados ao longo de um ano. Em 2024, a escola ficou na 10ª posição do Grupo Especial. Renata Spallicci, rainha de bateria, é vice-presidente executiva da farmacêutica Apsen.





23h35 - Império de Casa Verde





A tricampeã do Carnaval paulistano entra na avenida com o enredo "Cantando Contos. Reinos da Literatura". O samba valoriza a literatura nacional , com algumas referências a histórias em quadrinhos famosas nos Estados Unidos. O grupo, fundado em 1994, busca seu quarto título no desfile de São Paulo.





0h40 - Mocidade Alegre





Canta letra sobre a ancestralidade e religiosidade africana. O título do samba-enredo deste ano é "Quem Não Pode com Mandinga Não Carrega Patuá". Aline Oliveira, rainha de bateria, participou do bicampeonato da escola, em 2023 e 2024. A Mocidade, ao lado da Nenê de Vila Matilde, ocupa o segundo lugar em número de títulos do Carnaval aulistano, com 11 vitórias. Suas cores são vermelho e verde.





1h45 - Gaviões da Fiel





Escola da torcida corintiana, neste ano apresenta o enredo "Irin Ajó Emi Ojisé", que na língua iorubá significa a viagem do espírito mensageiro. O samba aborda a tradição das máscaras na África e seus diversos significados no continente -entre eles, o religioso. A Gaviões, que terminou o Carnaval de 2024 na quarta colocação, busca seu quinto título. A apresentadora Sabrina Sato, rainha de bateria, desfila pela agremiação há duas décadas.





2h50 - Acadêmicos do Tucuruvi





Chega à avenida com o único enredo que se debruça sobre os povos originários do Brasil. O samba "Assojaba - A Busca Pelo Manto" trata de um tecido usado por lideranças indígenas, como pajés e caciques. A composição faz referência aos tupinambás, povo que no ano passado celebrou o retorno ao Brasil de uma peça sagrada que estava na Europa desde o século 17. A Acadêmicos do Tucuruvi, que existe desde 1976, nunca foi campeã do grupo de elite do Carnaval paulistano. Carla Prata, que foi bailarina do extinto Domingão do Faustão, é a rainha de bateria da agremiação.





3h55 - Estrela do Terceiro Milênio





De volta à elite do Carnaval paulistano, é a penúltima a se apresentar. O enredo escolhido para este ano é "Muito Além do Arco-Íris!", com letra que condena a homofobia e faz críticas aos ataques à comunidade LGBTQIA+, muitas vezes fundamentados por correntes religiosas. Fundada em 1998 com as cores vermelho, azul, branco e verde, a Estrela nunca venceu título no Grupo Especial.





5h - Vai-Vai





Líder isolada do Carnaval paulistano, com 15 títulos do Grupo Especial, fecha os desfiles do sábado. Fundada em 1930, apresenta o enredo "O Xamã Devorado y A Deglutição Bacante de Quem Ousou Sonhar Desordem". A letra faz referências a entidades de religiões de matriz africana. A alvinegra tem como rainha de bateria a modelo Madru Fraga.





CARNAVAL 2025





Ingressos custam entre R$ 150 (arquibancada) e R$ 2.484 (mesas e cadeiras) em clubedoingresso.com

Transporte público durante os desfiles: duas linhas de ônibus com atendimento exclusivo ao Sambódromo partem das estações Portuguesa-Tietê e Palmeiras-Barra Funda do metrô.

Não é permitida a entrada de garrafas rígidas, latas, guarda-chuva, spray, objetos de vidro, plástico rígido e metal.

Sambódromo do Anhembi - av. Olavo Fontoura, 1.209, Santana, região norte. @ligacarnavalsp e ligasp.com.br