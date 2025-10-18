Zeca Baleiro encerra festival em Londrina neste domingo

Um maranhaense radicado em São Paulo, um palco instalado no norte do Paraná e uma plateia tão heterogênea como ávida por atividades artísticas e culturais. Estes são elementos que compõem o encerramento da 5ª edição do Festival SESC Cultural de Etnias, em Londrina, e confirmam como a pluralidade está presente no cotidiano e na essência da sociedade. O show "Piano", com Zeca Baleiro e Adriano Magoo, é gratuito e será às 18h.





Múltiplo, criativo e admirável, Zeca orna com o festival. Sabe explorar o verbo, as entrelinhas e, à flor da pele, transcende. Na canção 'Heavy metal do Senhor" (1997) avisa: 'O cara mais underground que eu conheço é o diabo/ Que no inferno toca cover das canções celestiais/ Com sua banda formada só por anjos decaídos/A plateia pega fogo quando rolam os festivais /Mundo inteiro vai pirar com o heavy metal do Senhor".





O poeta sabe "brincar" com as palavras, faz pensar e as suas rimas, ricas, tem conteúdo.





Feito happy end, o cantor e compositor traz para o encerramento a proposta intitulada recital pop. Irá apresentar ao público sucessos de sua discografia, além de releituras de músicas do seu repertório. Uma das características do artista é o fato de sua música derivar de muitos ritmos tradicionais brasileiros: samba, pagode, baião com elementos do rock, pop e música eletrônica com um modo muito particular de tocar violão.





"Piano" é também o trabalho mais recente do músico. Lançado em maio de 2025, é uma colaboração minimalista com o instrumentista Adriano Magoo. De acordo com a assessoria de imprensa, esse show começou com uma pequena turnê, para um projeto especial iniciado por Baleiro com Magoo em 2011. Do show embrionário serão mantidas “Não Adianta”, de Sergio Sampaio, “Esotérico”, de Gilberto Gil, e “Espinha de Bacalhau”, de Severino Araújo. Entre as canções autorais, devem se destacar Babylon (ZB), Bandeira (ZB), Respira (Chico César/ZB) e Telegrama (ZB), entre outras.



