Simone lança seu primeiro EP após o fim da dupla com a irmã Simaria

Após o fim da dupla com sua irmã, Simaria, Simone Mendes lança seu primeiro EP solo, chamado “Cintilante”. Segundo a cantora, o nome veio de seu próprio vocabulário e lembra tudo o que é maravilhoso.





Na terça-feira (24), a artista realizou uma coletiva remota para divulgar o seu novo trabalho, que teve sua primeira faixa lançada nesta quinta-feira (26), às 11h, nas plataformas digitais.

As outras faixas também serão lançadas do mesmo modo, sempre às quintas. O novo trabalho contará com diversas composições novas, entre elas estão ‘Erro Gostoso’, ‘Dois Fugitivos’,’ Arruma a Mala' e 'Amnésia do Beijo’.





Para essa nova fase na carreira, a cantora chamou o produtor musical Eduardo Pepato, que trabalhou com outros cantores sertanejos em projetos de Marília Mendonça, Gusttavo Lima, Henrique e Juliano.





