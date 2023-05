Simone Mazzer faz show no Teatro Ouro Verde nesta sexta em Londrina

A cantora e atriz londrinense Simone Mazzer e o duo Ant Art apresentam nesta sexta feira (26), às 20h30, no Cine Teatro Ouro Verde, o show “Deixa ela falar”, que reúne músicas do quarto álbum da artista, lançado em setembro de 2022, pela gravadora Biscoito Fino. O novo show estreou em março, no Rio de Janeiro, e provocou fortes emoções no público e a expectativa é que o mesmo aconteça em Londrina. A entrada é gratuita, são apenas 726 lugares, e o público deverá retirar o ingresso por ordem de chegada, uma hora antes na bilheteria.





No repertório estão as músicas do último disco, entre elas a faixa-título, “Deixa ela falar”, composta por Luiz Rocha e Lydia Del Picchia, além de “Mulheres Livres” (Mazzer com Bernardo Vilhena e Arthur Martau), “Conta Marinheiro” (Eduardo Dussek e Luiz Carlos Góes), “Corporal” (Ava Rocha) e os clássicos “O Crime” (Capinan e Jards Macalé), e “Arrastão” (Edu Lobo e Vinicius de Moraes), entre outras.

“É um show diferenciado, com as canções do disco mesmo. Todas elas com as suas inovações melódicas, livres de conceitos sagrados, trazendo mudanças de ritmos e destronando regras. E, por outro lado, há clássicos e as letras não temem dizer o óbvio. O repertório tem uma dramaturgia atualíssima, portanto diversa – que pulsa esse nosso agora dinâmico e em frequentes e necessárias trans-formações”, explica Simone Mazzer.



“O desejo é sair do padrão – que está em todos os lugares, em todas as situações. Às vezes ocupando lugares que não deveria, levando pessoas a serem excluídas e marginalizadas, seja na estética, na moda, nas artes… e custa caro ser assim, fora de um padrão imposto pelo sistema global. A ideia era, de alguma forma, tocar nesse tem e mais: quebrar, ao menos no disco, esse sistema tão limpinho”, defende a cantora e atriz.





Ant Art – No palco, Mazzer se entrega à sonoridade que marca o disco, feita de arranhões, dissonâncias e timbres inusitados. O trabalho é resultado da parceria com o duo Ant Art, formado pelos jovens Antônio Fischer-Band (teclados, synths e vocais) e Arthur Martau (bateria, violão, guitarra e vocais). No show, se juntam a eles os músicos Navalha Carrera (guitarra) e Paulo Emmery (baixo).

“É rock and roll, mas também é poesia pura com imagens contraditórias, um sambapsicodelicorockandroll, tudo isso e mais um pouco. Liberdade de criar, força para propor, vencer o cansaço e sorrir, é cabaré. É um antishow. É muita coisa! Afinal, existe vida além do padrão”, conta Mazzer.





O espetáculo é dirigido por Marcio Abreu e Patricia Selonk. Simone e Patricia foram companheiras de cena de muitos anos na badalada Companhia de Teatro Armazém. Na direção musical está Arthur Martau e na direção de imagens Thiago Sacramento.

circulasons – Em sua 4ª edição, o circulasons apresenta ao público uma programação artística e pedagógica centrada na difusão e valorização da música brasileira – vocal e instrumental. São shows, concertos, oficinas, palestras e encontros com artistas que contribuem e estimulam uma escuta sensível e pensante. É uma alternativa para os ouvidos.





Com a proposta de fazer a música circular, o público pode assistir a apresentação de artistas como Ná Ozzetti, José Miguel Wisnik, Lívia Nestrovski, Fred Ferreira, Badi Assad, Claudinho Santana, Grupo Mawaca, Duo Gisbranco, Egberto Gismonti, Arrigo Barnabé, Paulo Braga, Sergio Espíndola, Duo Clavis, André Siqueira Trio, Toninho Ferraguti, Arnaldo Antunes, Curumin, Betão Aguiar, banda Aminoácido,Tetê Espíndola e a Patife Band. Ao todo, foram realizados 12 shows, 3 oficinas, 5 palestras, 4 lançamentos de livros e 1 Mostra de Cinema.





Patrocínio – O circulasons – 70 anos do Cine Teatro Ouro Verde conta com o patrocínio do Promic – Programa Municipal de Incentivo à Cultura, Unimed Londrina, Sisprime, Sinpro Londrina e Sonkey. Apoio: Casa de Cultura UEL, Museu Histórico de Londrina, Radio UEL FM, Hotel Crystal, Folha de Londrina, Caco Alimentação, Brasiliano, Ibrahim Gastronomia, Olga – a livraria da cidade e Ciranda. Realização: TOCA arte ação criação; FAUEL – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina. Idealização e curadoria: Janete El Haouli. Produção: Janete El Haouli e Fabrício Polido