Som de Arrigo Barnabé ganha nova vida no LP "Aminoarrigo"

O cantor e compositor Arrigo Barnabé se une à banda Aminoácido para lançar o álbum “Aminoarrigo”, que chega ao público em formato de disco de vinil (LP). A pré-venda já está disponível no site da Vermelho Discos, com tiragem limitada a 300 cópias. O disco pode ser adquirido por R$ 130. A previsão é que os exemplares cheguem da fábrica até o final de outubro, e os envios aos compradores sejam realizados assim que os LPs forem entregues.





O álbum é uma releitura do aclamado “Clara Crocodilo” de Arrigo Barnabé, lançado em 1980, com novos arranjos produzidos pela banda Aminoácido. A parceria começou em 2020, quando a produtora cultural Janete El Haouli decidiu realizar um show em comemoração aos 40 anos do lançamento da obra no Festival Circulasons em Londrina.





Quando El Haouli sugeriu o show a Barnabé, o músico convidou a banda para tocar suas composições. O concerto acabou acontecendo somente em outubro de 2022 durante a Semana Arrigo Barnabé, também como parte do Festival Circulasons.





“O Arrigo nos enviou as partituras das composições de “Clara Crocodilo” em arranjos completos para a orquestra. O nosso desafio então foi de recriar essas músicas para a formação e identidade da banda. Então escrevemos e ensaiamos muito. Foram dois anos se preparando para o show”, afirmou o guitarrista da banda, Thiago Franzim.





Nesse processo de ensaio, surgiu a ideia de produzir “Aminoarrigo”, incentivado por Barnabé, que avaliou positivamente os arranjos e sugeriu que a banda criasse um álbum. Assim, o grupo se juntou a Barnabé, ao Fabrika Estúdio, em Londrina, e ao engenheiro de som Luciano Galbiati para as gravações, em 2022.





Três anos depois, em 2025 a banda conseguiu o apoio da Prefeitura de Londrina, através do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic) para finalizar a produção do disco. “O patrocínio nos permitiu bancar todos os custos de mixagem, masterização, assessoria jurídica, arte gráfica e prensagem em disco de vinil”, completou Franzim.





Segundo o guitarrista e vocalista, Cristiano Ramos, o grupo teve liberdade criativa de transpor elementos estéticos da banda, somando às composições originais de “Clara Crocodilo”. Dessa forma, o impacto emocional e cultural do disco foi adaptado e recriado em outro contexto e temporalidade. O nome “Aminoarrigo” representa essa soma do universo de Arrigo e de Aminoácido.





“Eu espero que esse disco seja, para quem não conhece Arrigo, a porta de entrada para sua incrível discografia; para quem não conhece Aminoácido, uma placa de trânsito indicando animais na pista; e, para quem não conhece nenhum dos dois, uma obra de arte”, disse Ramos.





Arrigo Barnabé ressaltou que as narrações do álbum trazem uma diversidade de vozes que criam uma atmosfera experimental, remetendo ao trabalho de Walter Franco. Ele destacou ainda a reação surpreendentemente positiva do público durante o show que antecedeu o lançamento. “Espero que o álbum cause o mesmo impacto e seja bem recebido pelo público”, afirmou o compositor.





O lançamento do álbum em plataformas digitais será no aniversário de Londrina, no dia 10 de dezembro.



