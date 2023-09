Superagenda cultural: música vai dominar os palcos de Londrina em setembro

Tem gente que não consegue viver sem música e entende a importância dela curtindo a banda ou o artista preferido desde as primeiras horas do dia, para recarregar as energias e seguir a rotina, até o momento de voltar a dormir, para relaxar e descansar.







Garantindo a alegria da galera que não perde esse hábito, em setembro a música continua em alta em Londrina e o público vai poder experimentar as mais diversas emoções ao vivo, prestigiando eventos com artistas locais, nacionais e internacionais, em uma programação que inclui ópera, samba, pagode, sertanejo, MPB e várias vertentes do rock.

Confira a lista especial que a FOLHA preparou para você já se programar com os amigos:





Tardezinha - Thiaguinho



Um dos artistas mais esperados, Thiaguinho se consagrou na música ao integrar o grupo Exaltasamba, no qual permaneceu de 2003 a 2012. O show "Tardezinha" promete um repertório composto por clássicos do samba e do pagode da década de 90 e dos anos 2000, para encher o público de emoção e nostalgia.





A turnê vem sendo realizada em todo o país desde o mês de abril. Ao todo, na agenda até dezembro, são 25 cidades contempladas, e Londrina é a única do interior do Paraná a receber a apresentação.

Quando: sábado (2), às18h

Onde: Parque de Exposições Ney Braga (Avenida Tiradentes, 6275 - Cilo II, Londrina)

Quanto: a partir de R$ 120, à venda no site da Bilheteria Digital





Thiago Arancam - Voz e Piano



Thiago Arancam é um premiado tenor lírico brasileiro, famoso por interpretar o Fantasma da Ópera na passagem do musical pelo Brasil em 2018. O músico já se apresentou em mais de 40 países ao longo da carreira e se prepara para mais um concerto especial no palco do Teatro Marista, com canções da música erudita à popular e destaque para grandes clássicos conhecidos mundialmente.





No evento, que promete emocionar a todos, o artista relembra momentos marcantes de sua carreira acompanhado do maestro e diretor musical Yacoce Simões, ao piano.

Quando: sábado (9), às 21h

Onde: Teatro Marista (R. Cristiano Machado, 240 - Campo Belo, Londrina)

Quanto: a partir de R$ 75, à venda no site do DiskIngressos





