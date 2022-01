Tatá Werneck fatura troféu Paulo Gustavo no Prêmio Melhores do Ano

O Domingão com Huck (TV Globo) revelou no primeiro programa do ano os vencedores do prêmio Melhores do Ano, neste domingo (2º). Esta foi a primeira vez que Luciano Huck comandou a cerimônia, que era apresentada por Fausto Silva, que deixou a emissora.

Foram premiadas dez categorias em que o público tinha que escolher os vencedores na dramaturgia, jornalismo, humor e no digital.

O prêmio também homenageou o humorista Paulo Gustavo, que morreu vítima de Covid, em 2021.





A temporada de "Sob Pressão - Plantão Covid" ganhou a categoria melhor série. Os atores Marjorie Estiano e Julio Andrade também ganharam o prêmio pela atuação na série.





Os prêmios de melhores atores de novela ficaram para Regina Casé e Chay Suede pelas interpretações como mãe e filho na novela "Amor de Mãe". O folhetim também ganhou como melhor novela.

Tatá Werneck venceu a categoria humor desbancando Fábio Porchat e Marcelo Adnet e levou para casa o Troféu Paulo Gustavo.





Bastante emocionada, ela disse que o Paulo Gustavo ele está presente todos os dias em cada coisa. "É tão emocionante ver um prêmio com o nome dele e, ao mesmo tempo, tão duro. É tão doido que o Paulo nunca ganhou um prêmio como humorista", disse.





Ao ser anunciada vencedora, Tatá disse que trocaria qualquer prêmio para estar ao lado de Paulo Gustavo e perdendo para ele, porque ele era o melhor. "Ele sempre disse que se ganhasse [um prêmio] falaria sobre a importância do humor e como o humor ainda é discriminado, ele é visto como um primo pobre da interpretação", disse Tatá.





No jornalismo, a premiada foi Renata Vasconcellos, apresentadora do Jornal Nacional. Enquanto que a ex-BBB Juliette venceu a categoria Personalidade Digital.





Já a dupla sertaneja Israel e Rodolffo levou para casa o troféu de Música do Ano com "Batom de Cereja".





Veja o vencedor de cada categoria:





Atriz de série​

Marjorie Estiano, a Carolina, de "Sob Pressão"





Ator de série

Julio Andrade, o Evandro, de "Sob Pressão"





Série

"Sob Pressão - Plantão Covid"





Atriz de novela

Regina Casé, a Lurdes, de "Amor de Mãe"





Ator de novela

Chay Suede, o Danilo, de "Amor de Mãe"





Novela

"Amor de Mãe"





Humor - Troféu Paulo Gustavo

Tatá Werneck





Jornalismo

Renata Vasconcellos





Personalidade digital

Juliette





Música do ano

"Batom de cereja" , da dupla Israel e Rodolffo