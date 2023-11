Taylor Swift adia show deste sábado no Rio de Janeiro após morte de fã e onda de calor extremo

Fã de Taylor Swift morre após passar mal durante show no RJ Ana Clara Benevides, de 23 anos, morreu na noite desta sexta-feira, após passar mal durante o show da cantora Taylor Swift, que estreou sua turnê no Brasil no estádio Nilton Santos



Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, publicou um vídeo no X, antigo Twitter, comentando a decisão. "A artista parece que não está bem diante do ocorrido de ontem, e de fato a temperatura no Engenhão está muito alta, com muitos atendimentos médicos", diz.



"O que eu quero pedir ao pessoal que não chegou ao Engenhão ainda é que, obviamente, dê meia volta, não saia de casa. Quem está no Engenhão saia com toda a tranquilidade, a organização vai ver como esse ingresso vai valer para a segunda-feira, se não puder valer a gente vai dar um jeito de eles recompensarem as pessoas."



Publicidade Natural de Pedro Gomes, em Mato Grosso do Sul, Ana Clara Benevides estava na grade do show quando começou a passar mal, na segunda canção da setlist. Ela foi enviada para o Hospital Municipal Salgado Filho, após desmaiar e ser atendida no estádio, mas não resistiu. A causa da morte foi uma parada cardiorrespiratória.





Com morte de fã de Taylor Swift, Flávio Dino promete lei de acesso a água em show Flávio Dino, atual Ministro da Justiça, se pronunciou sobre a morte de Ana Clara Benevides durante o show de Taylor Swift nesta sexta-feira (17).



Na madrugada, Swift publicou em sua conta no Instagram uma mensagem sobre a morte. "Eu não posso acreditar que estou escrevendo essas palavras, mas é com meu coração estilhaçado que eu digo que perdemos uma fã no começo desta noite, antes do meu show. Eu não posso nem acreditar o quão desolada eu estou por isso. Tenho pouquíssimas informações, mas sei que, de fato, ela era incrivelmente bonita e muito nova", escreveu.



Procurada, a Tickets for Fun não respondeu aos pedidos da reportagem referentes a informações de reembolso de ingressos. Quando a organização anunciou a mudança, muitos dos fãs já se encontravam dentro do estádio.



Muitos reagiram com vaias e funcionários realizaram um cordão humano para fechar a pista do show. Há relatos de que os fãs estão sendo tirados às pressas do estádio, sem receber orientação ou ter um espaço seguro onde aguardar o transporte.