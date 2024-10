Narrador é único brasileiro a votar no Bola de Ouro e foi chamado após rachão

Cleber Machado é o representante no Brasil na votação do Bola de Ouro há mais de 15 anos, e sua entrada no júri internacional do prêmio veio de maneira curiosa.





CLEBER MACHADO, DO BRASIL





O narrador vota no prêmio desde 2007, quando jornalistas não europeus foram incluídos na cerimônia da France Football. Curiosamente, aquele ano foi o último em que o Brasil teve o vencedor do prêmio de melhor do mundo, com Kaká sendo escolhido. Antes disso, jogadores que não atuavam na Europa também não eram contemplados na premiação.





Ele foi chamado para compor o júri depois de uma partida de futebol entre jornalistas em São Paulo. O francês Arnaud Pierre Courtadon, que trabalhava na Gazeta Esportiva e também para a revista que organiza o prêmio, participava dos "rachões" da Aceesp (Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo) e fez o convite. Cleber começou na Gazeta e na época já era um dos principais nomes das transmissões da Rede Globo.





"Arnaud Pierre Courtadon, que mora no Brasil faz tempo, jogava bola com a gente na turma da Aceesp. Ele trabalhava na Gazeta Esportiva e também para a France Football. Disse que a revista ia ampliar a votação, não mais apenas jornalistas europeus, e perguntou se eu queria votar pelo Brasil. Topei e voto desde então", contou Cleber ao UOL.





O júri internacional do Bola de Ouro é formado por um jornalista esportivo por país. Cada uma das seleções que integram o top 100 do ranking da Fifa tem um representante elegendo o melhor do mundo entre os homens, e é o top 50 do futebol feminino que decide a melhor jogadora. Os jurados ranqueiam os dez melhores atletas segundo uma lista de 30 nomes estabelecida pela revista francesa, e o vencedor é quem recebe mais pontos.





Cleber votou para o Bola de Ouro deste ano em setembro, mas não pode revelar qual foi sua escolha -a cerimônia premia os melhores da temporada anterior. Vinicius Junior é um dos favoritos, mas o brasileiro não viajou para Paris, assim como o restante do elenco do Real Madrid, indicando que não foi o vencedor deste ano.