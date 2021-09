A Fazenda 13: Cantor e dançarino Dynho Alves é casado com MC Mirella

O cantor e dançarino Dynho Alves, 25, foi confirmado na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão de A Fazenda 13, que estreou nesta terça-feira (14). O artista chega com uma vantagem sobre os demais competidores, já que é casado com MC Mirella, que esteve na edição passada.

O casal, que já participou de outro reality, o Power Couple (Record), está junto há mais de quatro anos, entre idas e vindas, e oficializou a união no início deste ano com um casamento em Cancún, no México. "Meu parceiro, meu companheiro, meu melhor amigo", afirmou ela em um post pelo aniversário dele no último dia 4.

Polêmico, Dynho chegou a ser mencionado diversas vezes em A Fazenda 12 por supostamente ter traído Mirella com outra participante, Raíssa Barbosa. Logo no episódio de estreia da edição, a cantora se queixou de ter que conviver com a "amante de seu namorado".





Nascido em Ponta Porã (MS), Dynho, cujo nome verdadeiro é Edson Alves, começou sua carreira como dançarino em programas de TV, antes de arriscar a carreira de cantor, tendo como seu principal hit a música "Malemolência" (2019). Ele também chegou a jogar futebol profissionalmente antes de mergulhar na música.

Nas redes sociais, Dynho já era uma das apostas para integrar o elenco de A Fazenda há alguns meses. Internautas chegaram a comentar que a harmonização facial a qual ele se submeteu em agosto já seria uma preparação para o reality. "Recauchutada total no rosto", brincou ele no Instagram na época.





Ao lado de Dynho também estarão em A Fazenda 13: Arcrebiano, Dayane Mello, Fernanda Medrado, Gui Araújo, Liziane Gutierrez, Marina Ferrari, MC Gui, Mileide Mihaile, Mussunzinho, Nego do Borel, Rico Melquíades, Solange Gomes, Tati Quebra Barraco, Tiago Piquilo, Valentina Francavilla e Victor Pecoraro.





A 13ª edição do reality será apresentado por Adriane Galisteu, 48, após a saída de Marcos Mion, 42, que apresentou as três edições anteriores. O programa deve durar, em princípio, 94 episódios.