'A gente se tratava com falsidade', diz Edmundo sobre Romário no The Noite desta segunda

O ex-jogador fala sobre seu podcast com Guilherme Camarda, comenta polêmicas e recorda fatos de sua carreira





Edmundo e Guilherme Camarda serão entrevistados por Danilo Gentili no The Noite desta segunda-feira (4). Eles falam sobre a parceria no comando do podcast “Mundo Ed”, onde falam de futebol e muitos outros assuntos. Sobre o convite para a entrada de Camarda, Edmundo explica: “primeiro porque ele é muito capacitado. O detalhe é que a gente se conheceu pessoalmente hoje. A gente se falou muitas vezes, estamos há mais de um mês trabalhando juntos, pela internet”. E o jornalista completa: “saí da Gazeta depois de onze anos. Meio do nada. Estava estudando algumas propostas... O Álvaro Parisi me ligou e falou que queriam mandar bala no YouTube. Nem falei de dinheiro, topei na hora”.

Continua depois da publicidade





Danilo pergunta se Guilherme não teve receio da fama de bravo do colega e o mesmo justifica: “Nem briguei com o PVC (o jornalista Paulo Vinícius Coelho), essa história viralizou porque é muito meu amigo, gosto muito dele. Não sou (esquentado). Eu revido muito e revido mau. Estava bravo com todo mundo que estava no ar e não admite que quem não é jornalista fale de futebol”. Edmundo também ressalta: “de alguma forma, o ex-atleta veio ocupar um espaço de jornalista, que é o de comentarista esportivo. Isso, em algum momento, teve um atrito. Só que as pessoas em casa, hoje, preferem ouvir a opinião de quem jogou do quem não jogou. O espaço foi partilhado”. E finaliza: “acabei tomando um rótulo negativo, para vender jornal. Nunca fui santo, mas nunca provoquei brigas”.





Sobre não ter entrado em campo na final da Copa de 98, o ex-jogador comenta: “uma coisa que eu aprendi é a respeitar os mais velhos. E respeitei o seu Zagallo, mas ele errou feio”. Ele cita as 'teorias da conspiração' que surgiram na época e afirma: "se venderam (a Copa), eu não sei, porque a minha parte eu não recebi. Tem coisas que a gente não sabe. Eu estava lá. Você acha que, se eu soubesse de alguma coisa, não teria contado?!". E recorda como salvou Ronaldo Fenômeno da convulsão sofrida na ocasião: “fui ao banheiro e vi ele passando mal. Ele estava roxo, com a língua enrolada.... Eu falo para ele (Ronaldo) ‘um pedaço da sua fortuna, você deve a mim’”.





Questionado sobre o atrito com Romário pelo que disse no podcast "Inteligência Ltda.", declara: "ele não assistiu e eu não falei nada que não é a mais pura realidade. Eu sou, também, vaidoso e egocêntrico. Acho que a gente é muito parecido nesse sentido. Ele era melhor (em campo) do que eu. Sou verdadeiro. Ele foi no podcast do Rica Perrone e falou um monte de besteira. Mas tem males que vem para o bem. A gente se tratava com falsidade nos últimos anos. Depois dessa treta, cada um para o seu lado, para mim ficou melhor". Danilo brinca com a possibilidade dos dois resolverem tudo em um ringue e Edmundo responde: "dizem que o Popó e o Whindersson ganharam uma nota. Se tiver a ‘nota’, eu tô dentro".