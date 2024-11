Abaixo-assinado para matar Rudá, de 'Mania de Você', triplica número de assinaturas em dois dias

A paciência do público com Rudá está se esgotando a cada capítulo de "Mania de Você". Dois dias após o início de uma petição pública pedindo a morte do personagem de Nicolas Prattes na novela da Globo, o número de assinaturas contra o mocinho quase triplicou. Na noite deste sábado (16), o abaixo-assinado já somava 2.953 assinaturas, mais da metade da meta de 5 mil.





O texto do abaixo-assinado, hospedado na plataforma Change.org, alega que o protagonista "não agrega em nada na novela" e faz um apelo ao autor. "Todo mundo odeia, ninguém entende a obsessão da Luma [Agatha Moreira] por ele, e todo mundo quer ver o caiçara longe da Viola [Gabz]. Então, se esta petição chegar até você, João Emanuel Carneiro, estamos avisando que queremos o Rudá morto", diz a mensagem.

Entre as justificativas dos telespectadores que assinaram a petição estão as constantes traições do personagem contra Luma, Viola e a portuguesa Filipa (Joana de Verona). "Traiu Luma, traiu a portuguesa, traiu Luma de novo, etc.", escreveu uma assinante da petição.





"Ninguém suporta o Tarzan", "Ninguém aguenta mais" e "Nunca vi um cara tão sem sal, feio e inútil em uma novela" são alguns dos comentários pedindo a saída do personagem.





Segundo apurou a reportagem, a novela está sendo reformulada a pedido da Globo pedido da Globo. Devido à baixa audiência, a trama sofreu alterações, como o cancelamento de um futuro casal homoafetivo e de um envolvimento romântico entre tio e sobrinha.