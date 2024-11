Albert Bressan, Babi Muniz e Sacha Bali estão na roça em 'A Fazenda'

Em prova que envolvia atenção e memória, Gui Vieira levou a melhor e se tornou o novo Fazendeiro da edição. Com isso, Babi Muniz e Sacha Bali vão enfrentar Albert Bressan na roça.

Sacha foi o primeiro a perder a prova e está na roça pela quinta vez. O menos votado pelo público será eliminado na próxima quinta-feira (21).

Logo após a Prova do Fazendeiro, uma discussão generalizada começou ao vivo no programa. Sacha e Babi bateram boca novamente, enquanto Fernando defendeu Babi.

