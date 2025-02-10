Aline, Gabriel e Vitória estão no Paredão do BBB 25

Aline, Vitória e Gabriel se enfrentam no quarto Paredão do BBB 25. A berlinda se formou neste domingo (9), ao vivo durante o programa na Globo. Pela primeira vez na edição, os brothers votaram e foram votados individualmente, e não mais em dupla.





Aline foi a indicada pelo líder João Gabriel. Vitória, Diogo e Gabriel disputaram a prova Bate-Volta. Diogo conseguiu se salvar.

Na última sexta-feira (7), ele escolheu cinco alvos para colocar na mira: Mateus, Vitória, Aline, Camilla e Thamiris. Mateus ganhou a Prova do Anjo no último sábado (8) e garantiu imunidade.





Gracyanne Barbosa também está imune e não pode ser votada.

A casa vota em quem quer indicar. Os três mais votados disputam a prova Bate-Volta. Uma pessoa se salva e é formado o Paredão triplo.





QUEM VOTOU EM QUEM





- Eva votou em Camilla.

- Maike votou em Vinícius.

- Guilherme votou em Gabriel.

- João Pedro votou em Vitória.

- Renata votou em Vitória.

- Gracyanne votou em Diogo.

- Vilma votou em Vitória.

- Diego votou em Gabriel.

- Gabriel votou em Guilherme.

-Vinícius votou em Diogo.

- Camilla votou em Diogo.

- Daniele votou em Diogo.

- Mateus votou em Diogo.

- Joselma votou em Diogo.

- Vitória votou em Diogo.

- Thamiris votou em Diogo.

- Diogo votou em Vitória.

- Aline votou em Gabriel.





BATE-VOLTA





Diogo, Vitória e Gabriel disputam a prova Bate-Volta.





Leia também: