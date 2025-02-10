Pesquisar

Fim das duplas

Aline, Gabriel e Vitória estão no Paredão do BBB 25

Luísa Monte - Folhapress
10 fev 2025 às 15:25

Reprodução/ Facebook: BBB
Aline, Vitória e Gabriel se enfrentam no quarto Paredão do BBB 25. A berlinda se formou neste domingo (9), ao vivo durante o programa na Globo. Pela primeira vez na edição, os brothers votaram e foram votados individualmente, e não mais em dupla.

Aline foi a indicada pelo líder João Gabriel. Vitória, Diogo e Gabriel disputaram a prova Bate-Volta. Diogo conseguiu se salvar.
Na última sexta-feira (7), ele escolheu cinco alvos para colocar na mira: Mateus, Vitória, Aline, Camilla e Thamiris. Mateus ganhou a Prova do Anjo no último sábado (8) e garantiu imunidade.

Gracyanne Barbosa também está imune e não pode ser votada.
A casa vota em quem quer indicar. Os três mais votados disputam a prova Bate-Volta. Uma pessoa se salva e é formado o Paredão triplo.

QUEM VOTOU EM QUEM

- Eva votou em Camilla.
- Maike votou em Vinícius.
- Guilherme votou em Gabriel.
- João Pedro votou em Vitória.
- Renata votou em Vitória.
- Gracyanne votou em Diogo.
- Vilma votou em Vitória.
- Diego votou em Gabriel.
- Gabriel votou em Guilherme.
-Vinícius votou em Diogo.
- Camilla votou em Diogo.
- Daniele votou em Diogo.
- Mateus votou em Diogo.
- Joselma votou em Diogo.
- Vitória votou em Diogo.
- Thamiris votou em Diogo.
- Diogo votou em Vitória.
- Aline votou em Gabriel.

BATE-VOLTA

Diogo, Vitória e Gabriel disputam a prova Bate-Volta.

