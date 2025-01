Ana Maria Braga tranquiliza fãs após se ausentar novamente do Mais Você

Ana Maria Braga está fora do Mais Você (Globo) desta sexta-feira (17). Novamente, a atração está sob o comando de Thalita Morete.



Logo no início da edição, Ana afirmou pela redes sociais que se ausentou do programa por motivos profissionais e comerciais. "Está tudo bem por aqui. Segunda nos vemos de novo. Já com saudades! Beijão, se cuidem."

No início da semana, ela também não participou do matutino por problemas de saúde. Segundo Ana, após excesso do fim de semana, acordou não se sentindo bem.



"Estou aqui recebendo soro para ficar prontíssima para amanhã. Cuide-se e lembre-se: beba água."