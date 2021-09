André é eliminado do MasterChef com cuscuz sem consistência

Uma receita de cuscuz desaprovada pelos jurados foi a causa da eliminação do administrador André, 32, do MasterChef Brasil (Band) na noite desta terça-feira (31). Faltou hidratação, consistência, tempero e tempo no vapor para o prato do participante, que já havia sido salvo duas vezes pelos outros competidores e disse que recusaria a terceira chance.

"Não queria ficar sempre sendo salvo e fraco", disse. Foi a quinta vez que André esteve entre os candidatos que poderiam ser eliminados e isso o deixou desanimado ao longo da competição. Apesar disso, ele mantém o sonho de empreender no setor gastronômico.



A chef Helena Rizzo, uma das juradas do programa, deu aula de cuscuz antes da prova eliminatória, para inspirar os concorrentes. O melhor prato da noite foi o do professor de teatro e ator Márcio, 52. A prova teve pouco mais de uma hora de duração.

