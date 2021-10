André Marques deixa o comando do reality No Limite

André Marques, 42, não vai apresentar a próxima temporada do reality "No Limite" (Globo), que vai ao ar em 2022. Em nota, a emissora informou que ele estará a frente das novas temporadas do The Voice Brasil e The Voice+. O novo apresentador de "No Limite" será anunciado em breve.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Continua depois da publicidade

Marques assume o comando do The Voice no lugar de Tiago Leifert , que alegou razões pessoais para se afastar das gravações. O programa seria seu último expediente antes de se despedir da Globo, após uma trajetória de 15 anos. Ele ainda tinha alguma expectativa de voltar ao comando do programa, mas isso não acontecerá.



André Marques, que já apresentou as versões do reality para crianças e candidatos acima de 60 anos, assumirá a apresentação até o fim. A nova safra da competição musical estreia na terça-feira (26), após a novela "Império".

Continua depois da publicidade



Procurada, a Globo confirma que "por motivos pessoais, Tiago Leifert apresentará apenas a fase Audições às cegas do The Voice. As fases seguintes da atual temporada serão comandadas por André Marques, ao lado dos técnicos Carlinhos Brown, Claudia Leitte, Iza, Lulu Santos e Michel Teló, com Jeniffer Nascimento na cobertura de bastidores."