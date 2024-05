Antonio Calloni, Belarmino de 'Renascer', deixa a TV Globo: 'Plim-plim, bye bye'

Antonio Calloni, 62, anunciou nesta quarta-feira (29) que não trabalha mais na TV Globo, onde seu último papel foi como o Coronel Belarmino no remake de "Renascer". O ator é mais um dos artistas que não tiveram contrato fixo renovado com a emissora.



"Plim, plim, bye-bye! Foi uma troca longa e produtiva", escreveu Calloni em postagem no seu perfil do Instagram. "Aprendi e acho que ensinei um 'bucadim'. Conheci muita gente talentosa nessa inacreditável fábrica de novelas que não para nunca. Se for bom para todos, até breve", continuou.

O ator estreou na TV com "Anos Dourados", minissérie produzida pela Globo em 1986. Desde então, Calloni coleciona inúmeros papéis, de mocinhos a vilões. Atuou em "Terra Nostra" (1999), "O Clone" (2001), "Páginas da Vida" (2006), "Beleza Pura (2008) e "Salve Jorge (2012), entre outras novelas.



Um de seus últimos papéis de destaque foi na série "Assédio" (2017), onde interpretou um médico acusado de abusos sexuais.



A saída de Calloni marca a debandada de grandes estrelas da emissora, uma mudança leva a sumiço de rostos que marcaram época, como Antonio Fagundes e Marieta Severo, e abre portas a influencers como Rafa Kalimann e Jade Picon.