Após 34 anos, Fausto Silva retorna à Band e terá programa diário

A partir da próxima segunda-feira, 17 de janeiro, a família brasileira ganha uma nova opção de entretenimento de segunda a sexta-feira, às 20h30

Após 34 anos, Fausto Silva está de volta à Band, emissora que o projetou como um dos maiores comunicadores do país. Em nova fase, ele chega para apresentar o Faustão na Band, um programa diário, repleto de quadros, musicais, revelação de talentos e muita diversão.





A partir da próxima segunda-feira (17), às 20h30, os brasileiros vão se deparar com um formato diferenciado e voltado para toda a família.

O retorno do apresentador ao canal tem mobilizado todos os departamentos. O programa conta com uma equipe de 300 profissionais dedicada a fazer uma atração diferente a cada dia. “Um grande time trabalhou muito duro durante mais de seis meses para colocar a casa em pé e oferecer ao telespectador qualidade, entretenimento e alegria em um ambiente com muita variedade e animação. São dez horas de programação semanal”, explica o diretor Cris Gomes, que trabalha com Faustão há 20 anos.





Além de 30 bailarinas no palco e mais de 400 pessoas na plateia, uma das novidades é a atuação de Anne Lottermann e João Guilherme Silva como coapresentadores. “Eles vêm para colaborar com o Faustão dentro dessa programação de dez horas. Estarão ali para ajudar na condução do programa, dando opinião, informações, trazendo conteúdos e atrações. Enxergamos essa união como um grande encontro de gerações”.





Daiane de Paula e Carolina Miarelli serão as repórteres da galera, responsáveis por dar voz ao público e mostrar os bastidores do programa. Elas têm essa função de receber as caravanas e descobrir as curiosidades, assim como contar como acontece toda a produção por trás das câmeras e mostrar detalhes que às vezes não vão ao ar, mas que serão divulgados nos canais digitais do Grupo Bandeirantes. Enquanto isso, Jaqueline Ciocci irá a campo em busca de novos personagens e histórias de superação.





O estúdio auditório João Jorge Saad, uma homenagem ao fundador do Grupo Bandeirantes, foi montado especialmente para o Faustão na Band e é um dos mais modernos da América Latina, com realidade aumentada, telão de cinco metros de altura, chão de LED e a mesma tecnologia usada em grandes eventos internacionais, como Super Bowl e NBA. “No início, eu sempre brincava dizendo para os colegas aqui na Band que quando estivesse tudo pronto e nós ficássemos no centro do palco, com certeza iríamos sentir muito orgulho. Acredito que é essa a sensação de cada profissional que teve a oportunidade de estar lá dentro. É algo de primeiro mundo e está à altura do Faustão, do talento e da magnitude deste que é um dos maiores comunicadores da nossa era da comunicação”, enfatiza o diretor.

Conheça os quadros da atração:

Cassetadas do Faustão





As suas noites nunca mais serão as mesmas. Todos os dias, o riso estará garantido com as Cassetadas do Faustão.

Pizzaria do Faustão





Às segundas-feiras, artistas e personalidades têm encontro marcado na Pizzaria do Faustão. O palco do programa se transformará numa típica vila italiana com boa comida, bebida e papo divertido.

Grana ou Fama





O programa abrirá espaço para os artistas de todo o Brasil às terças-feiras. Eles terão a oportunidade de mostrar o seu talento aos jurados e ao grande público. Circo, dança, canto e tantas outras atrações estarão reunidos em um só lugar. Quem avança no jogo precisa escolher: grana ou fama? A cada noite, os participantes concorrem a R$ 25 mil e podem chegar a mais de R$ 100 mil.

Desbravadores do Planeta





Ainda às terças-feiras, não faltará aventura na tela da Band. Os biólogos João Paulo Krajewski e Roberta Bonaldo vão trazer as mais lindas paisagens e descobertas do mundo no quadro Desbravadores do Planeta.

Dança das Feras





Às quartas-feiras, os melhores dançarinos do país vão encarar uma competição eletrizante para não deixar ninguém parado. A diversidade de ritmos e o talento dos bailarinos prometem encantar o público.

Esta é a sua Vida





O quadro Esta é a sua Vida irá homenagear artistas e personalidades que dão orgulho ao nosso país. Fausto Silva vai surpreender grandes nomes da TV, da música, do jornalismo e do esporte no palco do programa. Os anônimos também irão mostrar para todo o Brasil os seus exemplos de vida inspiradores.

Na Pista do Sucesso





Os grandes sucessos musicais estarão presentes nas noites de quinta-feira. Os convidados vão participar de uma disputa para tentar adivinhar os clássicos e os hits do momento. Faustão dará uma ‘ajudinha’ com algumas dicas aos competidores, mas caso eles não acertem quem é o cantor, o auditório poderá arriscar o palpite.

Churrascão do Faustão





Sexta-feira é dia de resenha, de um bom papo e daquele delicioso churrascão. Esportistas, cantores e humoristas vão dar o pontapé inicial para o final de semana e os telespectadores poderão fazer parte desta festa.