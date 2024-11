Após Datena, Denilson deixa Band depois de quase 15 anos na emissora

Denilson, 47, comentarista esportivo da Band desde 2010, anunciou oficialmente que está deixando a emissora nesta sexta-feira (29). Empresa confirmou rompimento em comunicado enviado ao UOL.





Denílson de Oliveira não fará mais parte do elenco do Grupo Bandeirantes a partir de 2025. Nesses quase 15 anos de empresa, ele integrou a equipe do Jogo Aberto e participou de transmissões importantes, como Copa do Mundo e Olimpíada, tanto na TV quanto na rádio BandNews FM. Agradecemos essa longa parceria e desejamos sucesso ao comentarista em seus próximos desafios.





Em breve, a Band anunciará novidades para 2025 no Jogo Aberto, programa consolidado no horário de segunda a sexta-feira, às 11h, e sucesso de audiência sob o comando de Renata Fan. Recentemente, o canal da atração no YouTube atingiu a marca de 5 milhões de inscritos e 10 milhões de usuários acompanhando as notícias nos últimos 90 dias, sendo um dos cinco perfis esportivos mais assistidos do Brasil.