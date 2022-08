Apresentador da Globo tem crise de riso após estagiária reclamar do salário

Uma estagiária não se intimidou com a presença da chefe durante uma reportagem sobre o aquecimento nos últimos meses do mercado de trabalho exibida no telejornal SP1, da Globo em São Paulo, nesta quarta-feira (10). A jovem chamada Yasmin reclamou ao vivo e a cores do salário baixo e ainda revelou que a família ficou mais feliz do que ela com o estágio. A repórter segurou o riso, mas o apresentador Alan Severiano não se conteve e riu da situação. A sinceridade de Yasmin e reação do âncora da atração viralizaram nas redes.

"Sim, sim. É pouca coisa, porque nosso salário não é muito alto, mas ajuda bastante em uma situação como a nossa", respondeu Yasmin. Quando questionada se sua família havia ficado feliz com o cargo, ela diz: "Sim, sim, mais felizes que eu, na verdade". A repórter termina a matéria sem graça com o episódio.

Nesta quinta-feira (11), um dia após a gafe, Severiano ainda teve que aguentar a brincadeira do apresentador do Globo Esporte, Felipe Andreoli . O titular do programa esportivo falava sobre a animação de duas torcidas para a próxima rodada do Brasileirão e tirour sarro do colega: "Alan Severiano, deixa eu te falar uma coisa. Os torcedores do São Paulo e do Palmeiras ficaram felizes, contentes, sorrindo como você depois da entrevista da Yasmin".

Alan Severiano reagiu ainda um pouco envergonhado com a risada: "Pois é, rapaz, a Yasmin foi sincera. Quem, como estagiário, não passa por essa situação, ganha pouco e trabalha muito. Nossa solidariedade a ela!". "Foi lindo demais, Alan, sua espontaneidade foi bonita de ver, a gente gostou demais!", elogiou Andreoli.