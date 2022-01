Arthur Aguiar entra no BBB 22; ator já foi acusado de traição e ficou famoso em 'Rebelde'

Nome confirmado no Big Brother Brasil 22, o ator e cantor Arthur Aguiar, 32, já se envolveu em algumas polêmicas antes do programa. A maior e mais recente delas foi ser acusado de traição pela coach e influenciadora Mayra Cardi, 38.

Em junho de 2020, ela veio a público para dizer que vivia uma relação abusiva e tóxica com o ator. Aguiar admitiu a traição, mas negou que fosse abusivo com a mulher. Apesar do término conturbado, em outubro do ano passado, eles anunciaram que tinham reatado. Os dois são pais de uma menina de 3 anos.

Cardi pode ter dado dicas para o parceiro sobre o BBB, já que ela participou da nona edição do programa, quando ficou conhecida por se envolver em brigas.



Arthur conta que se sentiu privilegiado ao receber o convite para integrar o Camarote do BBB 22 e já adianta o que pretende fazer com o prêmio: "Quero entregar tudo o que puder para a minha família", destaca. "O BBB é uma grande oportunidade de recomeço que Deus está me dando", avalia.



Carioca, Aguiar ficou conhecido do público ao protagonizar na Record a versão brasileira de "Rebelde" como Diego Maldonado entre 2011 e 2012. Na Globo, destaque para o seu papel como o lutador Duca em "Malhação -Sonhos" (2014-2015), que é reprisada atualmente.

No ano passado, o ator participou do Super Dança dos Famosos e se dedicou ao seu lado musical. Lançou a canção "Regue o Amor" que, segundo ele, é resultado de todo caos que passou ao lado de Mayra Cardi.

"Nessa música consegui colocar de maneira objetiva e sincera tudo o que aconteceu entre a gente. Nesses últimos dois anos passei por muita coisa e consegui tirar a parte boa disso. A gente aprende muito, evolui e se conscientiza. Muita gente passa por isso, a diferença é que sou exposto", afirmou ele em entrevista ao F5.