Assistente de Ratinho é a 9ª integrante de A Fazenda 13

A italiana Valentina Francavilla, 41, é a nona participante do reality A Fazenda 13. Ela é assistente de palco do programa do Ratinho desde o ano de 2009. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (10) durante a Hora da Venenosa, no programa Balanço Geral (Record).

Em seu perfil oficial do Twitter, ela compartilhou um vídeo anunciando a novidade. "Não via a hora de contar para vocês, sim eu estou na Fazenda!", começa no registro, "espero que vocês torçam muito por mim estou contando muito com a ajuda de vocês".

Sim, ela está chegando, Valentina é uma das participantes do elenco de A Fazenda! Ela veio para impactar e fazer a diferença nesse jogo! Topolinos, vamos mergulhar juntos nessa aventura cheia de emoções? A italiana mais brasileira que você já viu! ❤️🐭 #TeamValentina #AFazenda13 pic.twitter.com/TpLnrTNfYq Continua depois da publicidade September 10, 2021

Francavilla é mãe de um menino de três anos e para o reality promete "impactar e fazer a diferença nesse jogo". A italiana possui 1,4 milhões de seguidores em seu Instagram. Nos comentários do anúncio, fãs comemoram a entrada dela no reality. "Já na torcida por você", escreveu um. "Vem com tudo!", disse outro.

Recentemente, ela compartilhou em seu Instagram a lembrança de quando foi capa da revista Playboy, em março de 2012. Na época, segundo a coluna Olá, publicada no jornal "Agora", a assistente de palco do Ratinho teria conseguido o feito por causa dos leitores. Centenas deles mandaram e-mails para a revista pedindo um ensaio sensual com a moça.