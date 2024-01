BBB: Vinicius Rodrigues tem Bolsa Atleta suspensa após entrar no reality show

Vinicius Rodrigues teve o pagamento do auxílio suspenso pelo Ministério do Esporte por não avisar da participação no reality. O atleta está confinado na casa do BBB (Big Brother Brasil) desde segunda-feira (8).





O paratleta recebia a maior bolsa da instituição no valor de R$ 15 mil, chamado ‘Bolsa Pódio’. Vinicius foi medalhista de prata no Mundial de Para-Atletismo, em 2023, e atualmente é o detentor do recorde mundial dos 100 metros na categoria amputados de perna.





O Ministério do Esporte ainda acrescentou que “caso a permanência dele no reality seja breve e ele saia logo, ele tem possibilidade de solicitar a retomada do auxílio.”